軟銀脫手Cruise所有持股 通用砸21億美元買進 

通用汽車 (GM-US) 周五 (18 日) 以 21 億美元，買進願景基金對自駕新創公司 Cruise 所有持股，此舉代表日本軟銀集團自此退出所有對 Cruise 的投資，也讓通用對這家尚在虧損公司的持股增至 80%。

軟銀正為了負債增加所苦，而觀察家對 Cruise 何時能產生一定營收打上問號，也好奇通用會繼續投資多少。

通用周五表示，已同意支付 21 億美元向軟銀買下願景基金的 Cruise 持股，而且將額外投資 13.5 億美元，後者是軟銀 2018 年曾承諾挹注的金額。

這波買進後，通用在 Cruise 的持股將增為 80%。Cruise 其餘 20% 股權掌握在微軟 (MSFT-US)、沃爾瑪 (WMT-US)、本田汽車和 T. Rowe Price 集團。

此交易鞏固通用對 Cruise 的股權和控制權，也推翻前執行長 Dan Ammann 的資金多元化布局，這位推動 Cruise 分拆上市的主管已在去年 12 月離職。

Cruise 新任執行長 Kyle Vogt 上周五曾說， Cruise 正在積極推動舊金山無人駕駛叫車服務的規模，此時首次公開上市 (IPO) 將分散人們的注意力。

Cruise 已在舊金山展開自駕計程車服務測試。(圖: AFP)

Cruise 正在等待主管機關審議，希望在舊金山的無人駕駛叫車服務能開始收費。

軟銀在 2018 年為 Cruise 投資 9 億美元，並承諾等到 Cruise 的車輛能夠商業化上市的時候，會再投資 13.5 億美元，使持股最終提高到 20%。直到上個月，Cruise 仍表示軟銀會兌現 2018 年的投資承諾。

但卡內基梅隆大學的電子和電腦工程教授 Raj Rajkumar 說，從 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Waymo 在亞利桑那州的經驗來看，這項服務能帶來的收入將非常少。他指出，Cruise 的發展將是「漫漫長路，通用和本田等可能需要掏更多錢出來投資。」

軟銀和許多投資者一樣，最近都苦於股票和許多未上市新創公司投資價值下滑。軟銀一些投資資金是靠貸款取得的，目前其貸款價值比 (LTV) 攀升，創辦人孫正義的資產急速縮水。

通用盤後股價小漲 0.4%，未因增持 Cruise 的消息受到太大影響。周五稍早收高 2.66%，報每股 44.82 美元。