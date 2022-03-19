軟銀脫手Cruise所有持股 通用砸21億美元買進 

通用汽車 (GM-US) 周五 (18 日) 以 21 億美元，買進願景基金對自駕新創公司 Cruise 所有持股，此舉代表日本軟銀集團自此退出所有對 Cruise 的投資，也讓通用對這家尚在虧損公司的持股增至 80%。
軟銀正為了負債增加所苦，而觀察家對 Cruise 何時能產生一定營收打上問號，也好奇通用會繼續投資多少。
通用周五表示，已同意支付 21 億美元向軟銀買下願景基金的 Cruise 持股，而且將額外投資 13.5 億美元，後者是軟銀 2018 年曾承諾挹注的金額。
這波買進後，通用在 Cruise 的持股將增為 80%。Cruise 其餘 20% 股權掌握在微軟 (MSFT-US)、沃爾瑪 (WMT-US)、本田汽車和 T. Rowe Price 集團。
此交易鞏固通用對 Cruise 的股權和控制權，也推翻前執行長 Dan Ammann 的資金多元化布局，這位推動 Cruise 分拆上市的主管已在去年 12 月離職。
Cruise 新任執行長 Kyle Vogt 上周五曾說， Cruise 正在積極推動舊金山無人駕駛叫車服務的規模，此時首次公開上市 (IPO) 將分散人們的注意力。
Cruise 正在等待主管機關審議，希望在舊金山的無人駕駛叫車服務能開始收費。
軟銀在 2018 年為 Cruise 投資 9 億美元，並承諾等到 Cruise 的車輛能夠商業化上市的時候，會再投資 13.5 億美元，使持股最終提高到 20%。直到上個月，Cruise 仍表示軟銀會兌現 2018 年的投資承諾。
但卡內基梅隆大學的電子和電腦工程教授 Raj Rajkumar 說，從 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Waymo 在亞利桑那州的經驗來看，這項服務能帶來的收入將非常少。他指出，Cruise 的發展將是「漫漫長路，通用和本田等可能需要掏更多錢出來投資。」
軟銀和許多投資者一樣，最近都苦於股票和許多未上市新創公司投資價值下滑。軟銀一些投資資金是靠貸款取得的，目前其貸款價值比 (LTV) 攀升，創辦人孫正義的資產急速縮水。
通用盤後股價小漲 0.4%，未因增持 Cruise 的消息受到太大影響。周五稍早收高 2.66%，報每股 44.82 美元。