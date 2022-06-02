〈紐約匯市〉數據利多激勵美元彈升 歐元、英鎊承壓

受數據利多推動，美元指數周三 (1 日) 上漲，與此同時，對經濟前景惡化的擔憂，使歐元、英鎊承壓。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.78%，報 102.54，是 5 月 23 日以來最高。

經濟數據顯示，在商品需求強勁之下，美國 5 月 ISM 製造業指數意外回升，有助於緩解對經濟衰退逼近的擔憂。另外，4 月職位空缺自歷史高點回落，為處於吃緊狀態的勞動力市場提供一些喘息空間。

凱投宏觀 (Capital Economics) 高級美國經濟學家 Michael Pearce 表示，美國職位空缺和離職率仍接近歷史水平，但實際上有明顯跡象顯示，受影響最劇烈產業的人力吃緊問題正在緩解。

數據利多支持美元，也對歐元形成更大壓力，歐元兌美元下跌 0.76% 至 1.0649 美元，在數據顯示歐元區通膨率再創新高後，歐元已連續兩個交易日走低。

西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 市場分析師 Joe Manimbo 表示，自假期回來後，美元便小幅走高，並從美債殖利率的漲勢中獲得支撐，其他貨幣則試圖從惡化的全球通膨中尋求避險。

國際油價才剛創下連續六個月上漲的紀錄，使通膨觸頂的希望備受挑戰，Manimbo 認為，當前油價仍維持在 115 美元以上的高點，這無法激起人們對於通膨已經或是接近頂峰的信心。

澳洲公布今年 Q1 GDP 年增 3.3%，較前值放緩但高於市場預期，為下周大幅升息奠定基礎。數據公布後，澳幣兌美元一度漲約 0.8%，隨後漲勢收斂，截稿前幾乎持平。

加拿大央行周三將基準利率自 1% 調升至 1.5%，連續兩次升息 50 個基點 (2 碼)，並展示進一步升息以對抗通膨的決心，加幣單日最高升至 1.2608 加幣，創近六周以來最佳，截稿前，加幣兌美元貶 0.04% 至 1.2655 加幣。

英鎊兌美元貶 0.90% 至 1.2486 美元，對經濟增長前景惡化的擔憂，拖累英鎊走低。標普全球 / CIPS 調查顯示，英國 5 月製造 PMI 創去年 1 月以來最低，顯示擴張速度正在放緩。

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