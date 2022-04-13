〈財報〉俄烏衝突影響、交易放緩 摩根大通Q1純益年減逾4成

摩根大通（JPMorgan Chase）周三（13 日）美股盤前公布最新財報，雖然上季營收優於市場預期，但因不良貸款相關的成本增加、俄烏戰爭造成市場動盪，以及併購、首次公開發行（IPO）與債券發行放緩，摩根大通第一季純益年減逾 4 成，此外董事會批准 300 億美元的股票回購計畫。

摩根大通 (JPM-US) 憂喜參半的第一季財報公布後，美股盤前股價下跌 1.32%，每股暫報 129.8 美元。

FY2022 Q1 財報關鍵數據：(vs. Refinitiv 訪調預期)

營收：315.9 億美元，年減 5%，高於預期的 308.6 億美元

純益：82.8 億美元，年減 42%

稀釋後 EPS：2.63 美元，遠低於去年同期的 4.5 美元，略於預期的 2.69 美元

(圖：摩根大通財報)

摩根大通表示，該行計入 9.02 億美元用於建立貸款損失準備金，並計入在俄國入侵烏克蘭後，資產減記與利差擴大造成的 5.24 億美元損失，這兩項因素讓上季每股獲利減少 0.36 美元。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）警告稱，建立貸款損失準備金是因為美國經濟更有可能出現下行風險。

戴蒙說：「我們對經濟保持樂觀，至少在短期內，消費者和企業的資產負債表以及消費者支出保持在健康水準，但由於高通膨、供應鏈問題和惡烏戰爭，我們認為未來將面臨重大的地緣政治和經濟挑戰。」

Q1 營收按業務分拆：

消費銀行：122.3 億美元，年減 2%

企業與投資銀行：135.3 億美元，年減 7%

商業銀行：24 億美元

資產和財富管理：43.1 億美元，年增 6%

俄烏戰爭 2 月爆發後，大型銀行的投資銀行業務營收停滯不前，再加上併購、首次公開發行（IPO）與債券發行放緩，根據 Refinitiv 數據，今年第一季未完成與已完成交易的總價值降至 2020 年第二季以來最低。

投資者關注的另一個部分是該行業如何利用利率上升的機會，利率上升往往會提高銀行的貸款利潤。分析師預估，貸款成長將有所改善，因為聯準會（Fed）的資料顯示，在商業借款人的推動下，一季度銀行貸款成長 8%。

不過，當季較長期利率上升的同時，短期利率升幅更大，殖利率曲線持平，有時甚至反轉，引發對未來經濟衰退的擔憂。當投資者擔心經濟衰退時，銀行股就會遭到拋售，因為這可能會導致借款者的貸款損失激增。

摩根大通的財報常視為經濟健康的晴雨表，投資人密切注意該公司財報，以了解華爾街在動盪的第一季表現。