摩根大通：2030年前全球須額外投資能源1.3兆美元

摩根大通 (JPM-US) 發表第一份年度能源展望表示，在 2030 年前，全球需要找到 1.3 兆美元的額外投資，以提高從再生能源到石油和天然氣等所有類型的能源產出和基礎設施，以避免能源緊縮。

小摩策略師柯蘭諾維奇 (Marko Kolanovic) 和馬力克 (Christyan Malek) 指出，「我們主要的發現是，根據當前趨勢，到 2030 年時，能源需求增幅將超過供應增幅約 20%，這主要受新興經濟體推動，因其為求發展和幫助其公民擺脫貧困而努力。」

投資將涵蓋所有燃料，包括石油和天然氣、再生能源和核能，預計到 2030 年，光是石油需求就需增加 10% 左右，天然氣增加 18%。

報告指出，「並非所有燃料都是平等的，而且在這段間框架的大多數情況下，不同的能源不能完全替代，像太陽能電板不能取代石油，但卻可能在像是石化工業生產有此需要。」

這份研究報告與國際能源署 (IEA) 的資料形成鮮明對比。IEA 去年表示毋需對石化燃料進行新的投資。

後來 IEA 澄清，其前景只是假設建議，並呼籲 OPEC 增產石油。

摩根大通的展望報告指出，「從長遠來看，所有當前能源都將被視為可向更安全、更清潔、更便宜的能源過渡。長期而言，這可能只能由核融合產生。」

報告說，「在可擴展、可靠、清潔和平價的技術研發之前，全球將需要利用所有當前的能源，包括石化能源和非石化能源，並應對它們各自的缺點。」

小摩表示，2022 年全球能源終端使用支出占 GDP 比重將從 2015-2019 年的平均值 8.4% 上升至 9.5%。