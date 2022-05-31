歐元區5月CPI年增率達8.1% 再創歷史新高

隨食品與能源價格飆升，根據歐盟統計局（(Eurostat）周二（31 日）公布的數據顯示，繼 4 月歐元區消費物價指數（CPI）攀升至 7.4% 後，歐元區 5 月調和 CPI 初值年升 8.1%，高於經濟學家預期的 7.8%，再創歷史新高，加劇歐洲央行（ECB）將以多快速度將利率從歷史低點上調的辯論。

在德國、西班牙、法國、比利時、義大利等歐元區成員國紛紛報告高於預期的通膨數據後，歐元區 5 月通膨水準超乎預期也在意料中。在歐元區 19 個成員國中，以愛沙尼亞的通膨率最高為 20.1%，而馬爾他（Malta）的通膨率最低，為 5.6%。

在整體歐元區，能源成本飆升是通膨年增率創紀錄攀升的主要動力，5 月歐元區能源價格增速從上月的 37.5% 提高至 39.2%，呈現加速上升趨勢。此外，歐盟領導人周一晚間同意在年底禁止 90% 的俄國原油進口，可能進一步推高物價。

不過物價壓力正在擴大到其他類別，5 月食品、酒類與菸草價格年增 7.5%，而 4 月為 6.3%。

歐盟統計局數據顯示，即使剔除波動較大的食品與能源，歐元區 5 月核心調和 CPI 年增 3.8%，不僅高於預期的 3.6%，也超過 4 月的 3.5%。核心通膨數據接近歐洲央行 2% 目標的一倍，表明通膨有根深蒂固的風險。

隨著美國與英國全面升息，歐洲央行正準備自 2001 年以來首次升息，應對歐元區 19 個成員國史無前例的物價飆升。

歐洲央行總裁拉加德曾表示，將會在 7、9 月的會議上升息 1 碼（25 個基點），9 月底前結束負利率。歐洲央行經濟學家 Philip Lane 支持這一時間表稱該規模的行動是退出刺激計畫的「基準步伐」。

不過也有些官員提出效仿美國聯準會（Fed），實施歐洲央行史上首次升息 2 碼（50 個基點）的想法。荷蘭管理委員會成員 Klaas Knot 表示，5 月與 6 月數據將決定是否有必要採取這樣的措施。

高盛歐洲經濟學家 Jari Stehn 周二預估，歐洲央行在明年的每次會議上都會將存款利率上調 1 碼（25 個基點），將利率從目前的 - 0.5% 提高到 2023 年 6 月的 1.5%。高盛預計歐元區整體通膨率將在 9 月達到 9% 的峰值。