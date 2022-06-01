歐盟正商議對俄油更重大的制裁 實施保險禁令

外電報導，英國和歐洲官員表示，英國和歐盟 (EU) 已經協調一致，將禁止旗下保險業者為載運俄羅斯石油的船隻提供保險，將其拒絕於倫敦勞合社保險市場 (Lloyd"s of London) 之外，這恐怕將是比禁運石油更凶狠的大招，預計大幅限制俄羅斯原油出口能力。

據《華爾街日報》報導稱，制裁措施可能比預期中更加嚴厲，細節料將在未來幾天敲定。與保險公司有關的禁令，將涵蓋世界上任何地方的運載俄羅斯石油的油輪。

此前，歐洲高峰會 (European Council) 主席 Charles Michel 表示，歐盟對俄羅斯第六輪制裁，將立即影響俄國 75% 的石油進口，到今年年底，將削減 90% 石油進口。俄羅斯官員對此表示，他們將可找到歐洲之外其他的進口商。

然而，保險禁令可能構成更大的威脅。貿易商和船主表示，很少有公司願意用沒有保險的油輪運輸石油。10 年前，這種禁令阻止了伊朗的石油出口，迫使德黑蘭就其核武發展進行談判。

目前，在能源運輸市場上，船東和貿易商主要投保兩種保險，以防止潛在損失。一類是船體和機械險，針對船舶的物理損壞，通常在位於倫敦的保險組織勞合社購買。

另一種是船東保障與賠償責任保險，針對的是對第三方承擔的責任。國際船東保賠協會集團 (International Group of P&I Clubs) 為全球約 95% 的油輪，提供這類保險，而這一組織已經表態，如果歐盟對俄羅斯原油實施禁運，他們將停止向裝載俄羅斯石油的船隻提供保險。

據勞合社市場的資深人士表示，過去多年來針對伊朗石油的制裁提供了先例，但較複雜的難題在於，如何認定所載運的是俄羅斯石油，這不是個簡單任務，但也不是不可能做到。

高級官員說，G7 一直在朝著保險範圍禁令的方向努力，禁令不會在 6 個月內生效。但屆時，俄羅斯想運輸石油將會遇上大難題。