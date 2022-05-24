美國5月Markit製造業PMI降至57.5 商業活動放緩

標普全球（S&P Global）周二（24 日）公布最新數據顯示商業活動溫和放緩，主因是中國對新冠疫情的封控措施、俄烏戰爭導致供應鏈緊張阻礙工廠生產，以及物價上漲降低服務需求。

標普全球公布美國 5 月 Markit 製造業採購經理人指數（PMI）初值報 57.5，為 3 個月以來新低，符合於市場預期但低於 4 月的 59.2。

5 月 Markit 綜合 PMI 初值受通膨壓力上升、供應商交貨時間惡化以及需求成長疲軟影響，降至 53.8，前值為 56，創下 4 個月以來最慢增速。

美國 5 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 57.5，符合市場預期 57.5，前值為 59.2，創 3 個月新低

服務業 PMI 初值報 53.5，低於市場預期 55.2，前值為 55.6，創 4 個月新低

綜合 PMI 初值報 53.8，前值為 56

藍：服務業 PMI，綠：製造業 PMI，紅：花旗驚奇指數 (圖：Zerohedge)

儘管最新商業活動數據不及市場預期，但高於 50 的榮枯線表明企業仍持續擴張，與目前第二季強勁的經濟成長一致。

先前美國第一季經濟成長受創紀錄的貿易逆差拖累出現萎縮，不過國內需求仍然強勁，家庭支出成長、企業擴大設備投資。

觀察數據細項，5 月生產指數從 4 月的 57.6 降至 55.2，主因是受到原物料進一步短缺、供應商交貨延期影響，同時也推高未完成訂單指數。5 月價格指數從 4 月的 81.9 升至 84.9，表明工廠加大員工聘雇力道。此外，中國的防疫政策讓其最大金融中心上海關閉也影響美國工廠商業活動。

標普智匯 (S&P Global Market Intelligence）分析師 Chris Williamson 表示，企業報告顯示由於日常開銷成本、利率上升與整體經濟放緩擔憂，需求正面臨壓力。