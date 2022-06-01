〈美股盤後〉美股5月最後一個交易日震盪收黑 道瓊、標普月線持平

隨著市場參與者自假期回歸，美股周二 (31 日) 於盤中拉鋸後尾盤走低，結束動盪的一個月，但上周的強勁走勢仍幫助道瓊指數和標普 500 指數收復本月失地，月線幾乎持平。

美股 5 月一開始出師不利，企業財報的一系列獲利預警，使通膨威脅揮之不去，科技、零售股等多項產業接連遭到拋售，標普一度陷入熊市。

在標普 11 大板塊中，能源股是周二表現最差的板塊，盤中走高但尾盤軟腳，雪佛龍 (CVX-US) 跌 2%，斯倫貝謝 (SLB-US) 跌 4%，容易受經濟循環變化影響的工業股一併走低，Honeywell(HON-US) 和波音分別跌約 1.4% 和 0.6%，醫療保健股也是表現落後的板塊之一。

中概股逆勢走揚，嗶哩嗶哩 (BILI-US) 漲 5.2%，蔚來汽車 (NIO-US) 和京東 (JD-US) 也漲近 5%。

周二的走勢凸顯人們對高通膨拖累經濟增長的擔憂。歐元區周二公布 5 月通膨率飆升 8.1%，連續 7 個月創下歷史新高，俄烏戰爭持續推高食品和能源成本，另一方面，美國 5 月密大消費者信心指數也較前幾個月略為下滑。

政經消息面，歐盟各國領袖周二達成折衷協議，將把俄羅斯進口石油減少超過三分之二，但經由陸上管道運輸的原油可取得豁免，國際油價聞訊走高，隨後回吐漲幅。

美國總統拜登 (Joe Biden) 與聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二稍晚將於白宮會面，在本周的非農報告發布前，針對美國與全球經濟形勢進行討論。

疫情方面，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球確診數已近 5.3 億例，死亡突破 629 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。

周二 (31 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊由能源、醫療保健和公用事業領跌，僅非必需消費品和通訊服務收漲 (圖：Finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互現。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.53%；Meta(FB-US) 跌 0.76%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 1.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 4.40%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.50%。

道瓊成分股漲少跌多。Nike(NKE-US) 漲 2.47%；迪士尼 (DIS-US) 漲 1.02%；摩根大通 (JPM-US) 漲 0.73%；Salesforce(CRM-US) 跌 2.94%；聯合健康 (UNH-US) 跌 2.04%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 2.03%；可口可樂 (KO-US) 跌 2.01%。

費半成分股氣勢低迷。恩智浦 (NXPI-US) 跌 3.15%；邁威爾 (MRVL-US) 跌 2.75%；應材 (AMAT-US) 跌 1.83%；ASML(ASML-US) 跌 1.22%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.74%；博通 (AVGO-US) 跌 0.54%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.29%；高通 (QCOM-US) 漲 2.48%；美光 (MU-US) 漲 0.71%。

台股 ADR 集體收高。台積電 ADR(TSM-US) 漲 1.63%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.99%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.46%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.68%。

企業消息

解封利好推動中概股走高，蔚來汽車 (NIO-US) 收漲 4.95%，京東 (JD-US) 收漲 4.55%，阿里巴巴 (BABA-US) 漲 2.9%，百度 (BIDU-US) 漲 0.9%。在歷經為期 2 個月的封控後，上海終於將在周三 (1 日) 迎來解封。

聯合利華 (ULVR-US) 收盤上漲 6.71%，該公司宣布任命激進投資人 Nelson Peltz 為董事會成員，就公司的戰略、營運、永續和股東價值展開討論。

Salesforce(CRM-US) 周二收低，但樂觀的業績與財測帶動盤後股價勁揚逾 7%。該公司盤後公布 Q1 營收年增 24% 至 74.1 億美元，(Non-GAAP)EPS 為 98 美分，雙雙優於預期，雖然因匯率波動下修全年營收展望，但也調升全年獲利預期。

American Eagle Outfitters(AEO-US) 收跌 7.49%，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 以利潤率和銷售風險為由，下調股票評等至「減持」(Underweight)，且預期股價將進一步下跌。

經濟數據

美國 3 月標普 Case-Shiller 房價指數年增 20.6%，前值 20%

美國 3 月 FHFA 房價指數年增 19%，前值 19.4%

美國 5 月芝加哥 PMI 報 60.3，預期 55.9，前值 56.4

美國 5 月消費者信心指數報 106.4，預期 103.9，前值 108.6

華爾街分析

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示：「市場正在消化上周的強勢反彈，試圖站穩腳步，但就通膨、貨幣緊縮和升息等問題來看，我們仍遠未擺脫困境。」

Brooks Macdonald 首席投資長 Edward Park 認為，股市的快速反彈態勢仍存在不確定性，這種情況能否延續，通膨顯然是一項需要考量的因素。

AmeriVet Securities 美國利率交易和策略主管 Gregory Faranello 也說：「通膨仍有很多不確定性，發生能源價格衝擊是一回事，但看到衝擊持續更長一段時間又是另一回事。」

Faranello 認為，若通膨在 9 月利率會議之前依然居高不下，除非市場出現嚴重錯置，否則聯準會將準備採取更多行動。

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主