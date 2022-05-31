鉅亨美股雷達：本週聚焦就業報告 高通執行長稱有意投資Arm

美股重要看點：

本週投資人聚焦就業報告、ISM 製造業採購經理人指數、聯準會褐皮書等。今日將公布美國 5 月消費者信心。美國 10 年期公債殖利率來到 2.813%，美股期貨週二 (31 日) 上升，道瓊期貨跌 0.27%，標普 500 期貨跌 0.20%，那斯達克 100 期貨漲 0.19%。

在美國通膨率衝上數十年來最高峰之際，白宮趕在陣亡將士紀念日宣布，總統拜登邀請聯準會（Fed）主席鮑爾周二（31 日）在橢圓形辦公室會談。

美國 4 月消費者物價指數（CPI）較一年前攀升 8.3%，官方發布這項經濟數據後，拜登馬上發表聲明，表示通膨「高到無法接受，降低通膨是我的首要經濟任務」，他也強調 Fed 在壓制通膨方面扮演主要角色。

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週一 (30 日) 表示，他認為 Fed 應從現在起的每次利率會議中均升息 0.5 個百分點，直到通膨回落至 Fed 的目標。

針對俄烏戰爭，歐盟各國領袖達成共識，同意禁止逾 2/3 俄羅斯石油進口，最高可能使俄國每年損失 100 億美元出口收入，以懲罰俄國總統普丁侵犯烏克蘭。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月消費者信心，預估 103.9，前值 107.3

重要個股動態：

美國晶片製造商高通 (QCOM-US) 執行長 Cristiano Amon 表示，希望能與其競爭對手一起購買 Arm(安謀) 股份，並創建一個財團，以保持 Arm 在半導體市場中的中立性。

2020 年 9 月，Nvidia(NVDA-US) 宣布了收購 Arm 的計畫，但隨後面對連串監管審查，最終在今年 2 月 7 日宣布併購失敗。

Amon 在接受英國《金融時報》訪問時表示，高通公司有興趣與競爭對手一起投資，如果進行收購的財團足夠大，它可能會與其他公司一起直接收購。

QCOM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

據知情人士透露，特斯拉 (TSLA-US) 上海廠目前的產能已經恢復至防疫封鎖前的近 70% 水準，不過要完全回復到原先水準仍面臨挑戰。

知情人士表示，特斯拉上海廠在上週恢復了兩班制，預計本週將進一步增加產量。

報導指出，儘管上海市政府大力協助特斯拉，但特斯拉仍面臨多項困境，像是人力不足與零組件供應物流問題，導致車用的配線供應不足。