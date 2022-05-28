〈貴金屬盤後〉通膨有觸頂跡象、美元拉回 金價收高周線連二漲

美國聯準會 (Fed) 決策偏好參考的通膨指標在 4 月有觸頂的跡象，導致美元疲軟，並支撐黃金期貨周五 (27 日) 上漲，周線連兩周上漲。

6 月交割的紐約黃金期貨價格收盤上漲 3.70 美元約 0.2%，報每盎司 1851.30 美元。本周周線小漲。

美國 4 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率為 4.9%，是今年來最低水準且連續第二個月下滑，月增率 0.3%，和 3 月相當。

美國聯準會 (Fed)5 月會議紀錄強化市場對 6、7 月連升 2 碼 (50 個基點) 的預期，但入秋之後可能轉為靈活操作，以評估緊縮對經濟的影響。

德國商業銀行研究分析師 Daniel Briesemann 說，會議紀錄沒有揭露太多新資訊，而黃金本周漲勢明顯比其他資產溫和，代表現階段缺乏需求。

他說：「過去兩天，黃金 ETF 再度出現資金流出，顯示投資人對黃金興趣缺缺。」

黃金對美國利率極為敏感，升息代表若投資人選擇持有不孳息的黃金，機會成本將增加。

黃金周五上漲也和美元疲軟有關。ICE 美元指數 (DXY) 本周周線連兩周下跌。美元走軟，代表以非美元付款的海外投資人在買入黃金時的成本較低。

Swissquote Bank 資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 說，黃金仍保持在 200 日均線 (每盎司 1842 美元) 之上，但上漲動能消退，因為資金正在移動到風險和殖利率都比較高的資產。

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