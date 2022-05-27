〈俄烏衝突〉烏東戰局強度激增 澤倫斯基指責俄羅斯要種族滅絕

隨著烏克蘭東部戰況日趨激烈，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 指責，俄軍的攻勢最終可能使得頓巴斯地區杳無人跡，是執行明顯的「種族滅絕」行動。軍方表示，烏東戰事已到最激烈的程度。

烏克蘭外長庫列巴 (Dmytro Kuleba) 周四 (26 日) 晚間表示，東部地區的戰局非常糟糕，「比人們想像得更糟」。他就此再次呼籲各國向烏克蘭提供重型武器。

烏克蘭軍方發言人稱，俄羅斯擁有強大的火砲和空中力量，國防部副部長 Hanna Malyar 認為，戰爭已到最激烈的強度。

烏克蘭軍方表示，俄軍砲轟頓巴斯地區逾 40 個城鎮，摧毀破壞 47 處民生場所，包括 38 間民宅及 1 所學校。

盧甘斯克州州長 Serhiy Haiday 在他的 Telegram 上指出，在烏東盧甘斯克地區的烏克蘭軍隊不斷受到俄羅斯砲擊，俄軍控制了大約 95％的土地。他說，俄軍上周占領約 90％土地。

東部城市北頓涅茨克市 (Severodonetsk) 市長表示，近日的激戰造成至少有 1500 人喪生，約 60% 的住宅建築被毀。

澤倫斯基批評，莫斯科的軍隊希望將波帕斯納、呂西昌斯克和北頓涅茨克等城市化為灰燼。