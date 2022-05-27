〈俄烏衝突〉普丁以糧食為要脅：若西方解除制裁 將讓農作物出口

隨著全球對糧食短缺和糧價上漲的擔憂加深，俄羅斯總統普丁表示，他願意讓農作物和化肥出口，前提是解除對俄羅斯的制裁。

根據克里姆林宮的聲明，普丁周四 (26 日) 和義大利總理德拉基通電話時說了這段話。他對德拉基說，糧食供給中斷，是受到美國和盟友的制裁措施影響，莫斯科當局「願意對糧食危機有所貢獻，在西方解除出於政治動機的制裁之後，讓穀物和化肥得以出口。」

但普丁並未明白表示，這是否代表俄國將開放 2 月底至今無法暢通的港口運輸。自俄國入侵烏克蘭以來，港口運輸壅塞，俄國和烏克蘭農產品出口都受到干擾。

德拉基透露，他在電話中要求普丁讓留滯在烏克蘭港口的穀物得以出口，但他不認為和普丁之間有達成和平協議的可能性。根據義大利總理辦公室的聲明，德拉基和普丁的電話聚焦在糧食危機的解決之道。

俄烏戰爭邁入第四個月，一位不具名的資深外交官員表示，目前不可能快速解除對俄國的制裁。

歐盟批評，俄國在能源之後，把糧食也當成武器，想在全球糧食短缺中獲利。俄國外交部副部長 Andrey Rudenko 日前說，烏克蘭政府在港口埋下地雷，才是阻撓糧食出口的元兇，烏克蘭隨即否認，表示俄國阻撓船隻靠港，甚至在烏克蘭被占領的地方盜取農作物。

白宮發言人表示，俄國的行徑導致全球飢餓問題惡化。戰爭爆發以前，烏克蘭是重要的小麥、玉米和葵花油出口國，對北非的貧窮國家來說尤其重要，但現在這些穀物通通滯留在穀倉無法出口。