Fed鷹后：利率將在8月底前升至2% 後續行動取決於通膨

有聯準會 (Fed)「鷹后」之稱的堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 預期，Fed 將在 8 月前將利率調升至 2%，後續是否進一步升息，將取決於通膨降溫情況。

喬治周一 (23 日) 出席堪薩斯聯準銀行農業論壇時表示：「央行決策者已強調恢復物價穩定的承諾，我預期之後的升息行動，將使聯邦基金利率在 8 月前達到 2% 左右。」

她並表示，通膨明顯降溫的證據，將會是後續決定是否進一步收緊政策的評估依據。

Fed 本月初升息兩碼 (50 個基點)，使聯邦基金利率落在 0.75% 至 1% 區間，主席鮑爾 (Jerome Powell) 也表示，接下來的兩次決策會議 (6 月和 7 月) 可能出現類似升息幅度，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的鴿派和鷹派成員也都表態支持。

喬治是今年的 FOMC 投票委員，也是 Fed 最鷹派官員之一。她此前表示，抑制通膨是央行的首要任務，並批評貨幣政策行動反應過慢，但近期立場有轉向中立的趨勢。

除了晶片荒與近期的俄烏戰爭之外，喬治表示，異常吃緊的美國勞動力市場，也是推升通膨的因素之一，這種情況甚至發生在需求尚未恢復到疫情前水準的經濟部門，例如航空業和理髮業。

喬治說，在大量人口退休與移民人數大幅下滑的情況下，服務業雇主面臨徵才瓶頸，即使這些產業需求疲軟，但成本卻持續飆升。

她強調，為了防止失衡情況加劇通膨或破壞通膨預期，Fed 主要藉由升息來影響需求面的失衡狀況，並持續觀察升息後的發展與其他因素是否會影響貨幣政策路徑。