油價上漲 旅遊旺季將至 美4月機票價格創史上最大漲幅

近期油價持續攀升，航空燃油價格也同樣飆漲，加上夏季旅遊旺季即將到來，使得機票價格急速攀升。數據顯示，4 月美國國內航空票價暴漲 18.6%，創歷來最大漲幅。

數據顯示，美國 4 月國內航空票價上漲 18.6%，寫下 1963 年開始統計數據以來最大漲幅。

票價漲幅因路線而異。從紐約到舊金山的機票價格為 662 美元，幾乎是 2019 年的 2 倍。

國際航班票價的漲幅則較小，像是洛杉磯到倫敦的平均票價為 977 美元，較 2019 年上漲 23%。

燃油價格上漲，可能佔航空公司成本支出費用將近三分之一，此外，旅行需求也在增加，而機師人員也供不應求，相關因素都造成了機票的上漲。

美國能源資訊署 (EIA) 的數據顯示，本週美國航空燃油現貨價格達到每加侖 3.517 美元，雖然較 4 月的高點有所下降，但仍遠高去年同期的每加侖 1.765 美元，較同期汽油價格 51% 的漲幅還高。

國際航空運輸協會 (IATA) 總幹事 Willie Walsh 曾表示，航空公司預期將加速提高票價，以將上漲的油價成本轉嫁給乘客。

Walsh 指出，原本就預期 2022 年航空業將出現虧損，油價上漲使產業前景更加惡化。不過，在全球經濟復甦不均的情況下，部分航空公司有望實現獲利。

達美航空公司管理層曾表示，有望在第二季就能將燃油成本上漲轉嫁在票價上。達美管理層預估每張機票有望再漲 10 至 15 美元。