美國EIA：夏季發電用天然氣價格將漲為2倍以上

美國能源情報署 (EIA) 週二 (10 日) 表示，預估 2022 年 6~8 月期間的發電用天然氣價格將是去年同期的 2.2 倍、每百萬 BTU 的平均價格將落在 8.81 美元。

4 月的瓦斯庫存量較過去 5 年平均少 17%，另外液化天然氣 (LNG) 輸出增加也將行情推高。

美國 2016~2020 年的發電用天然氣平均價格，每百萬 BTU 約 2.4~3.55 美元。2021 年的行情是前一年的 2 倍以上，每百萬 BTU 達 4.97 美元。

美國冬天期間的暖氣需求增加，到了夏天通常是天然氣庫存量增加的時候，但受到烏克蘭情勢影響，歐洲地區的需求量大增，也導致美國天然氣出現漲價壓力。

隨著價格上揚，預料今年夏天美國的電力批發價格也將上漲。在包括波士頓在內的美國東北部批發市場「ISO-NE」的 6~8 月平均價格，預料是去年同期的 2.7 倍、平均每千瓦時 (kWh) 達 13.3 美分；而在美國東北部的「NYISO」和「PJM」等市場，平均價格也都可能達到去年同期的 2 倍以上。

但由於 EIA 針對家庭用電實施價格管制，預料 2022 年 6~8 月的全美平均電力價格將比去年同期高 3.9%、每千瓦時只會漲至 14.4 美分。也由於夏季氣溫比去年低的關係，預估家庭用電的使用量將比去年同期減少 2.9%，今年夏天的美國家庭用電負擔大概只會增加 4 美元。不過，電力公司的利潤也可能因此遭到壓縮。