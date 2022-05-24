〈俄烏衝突〉降低對俄依賴 歐盟擬首度聯合採購天然氣滿足冬季需求

歐盟能源政策首長周一 (23 日) 表示，計劃在冬季來臨之前聯合採購天然氣，以便在降低對俄能源依賴之際，建立緩衝並因應能源衝擊。但分析師認為，在供給吃緊、企業協調不易的情況下，計畫恐難順利推動和執行。

歐盟執委會上周提出 REPowerEU 五年計畫，希望透過節能和再生能源投資，在 2027 年以前停止進口俄國化石燃料。

俄國供應全歐洲 40% 天然氣，自入侵烏克蘭以來利用歐洲國家不願以盧布付款為由，先後切斷對波蘭、保加利亞和芬蘭的供氣。

歐盟能源部長 Kadri Simson 周一受訪時表示，有意今年開始聯合採購天然氣，此計畫為自願採購性質。

但分析師說，全球市場供給吃緊，意味著歐盟恐怕難以大量採購，而企業和企業之間的協調有一定複雜性，恐怕讓計畫無法順利快速推行。

歐美 3 月已敲定協議，由美國今年額外供應 150 億立方公尺的液化天然氣 (LNG)，而歐盟每年從俄國進口 1550 億立方公尺的天然氣。

歐盟希望各國透過再生能源和節能，彌補供給缺口，並以歐盟氣候變遷目標為依據，預估天然氣需求到 2030 年將下降 30%。

然而短期內，歐盟仍將仰賴化石燃料。歐盟上周通過一項法案，要求各國在冬季以前把天然氣儲存設備填滿 80%，作為因應能源供應衝擊的緩衝。