〈能源盤後〉夏日駕駛季將開跑 供應緊繃 匈牙利擋歐盟禁俄令 原油漲逾3%

原油期貨價格周四 (26 日) 大幅收高，此前一天的數據顯示，美國原油和汽油庫存在夏季駕駛季節開始前下降，而歐盟持續爭論逐步禁止自俄羅斯進口能源的計畫。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.76 美元或 3.4%，收每桶 114.09 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.37 美元或 3%，收每桶 117.40 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.7% ，收每百萬 Btu 8.908 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2%，收近每加侖 3.877 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 3.968 美元。

市場推動力

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周美國原油庫存減少 100 萬桶，因煉油廠增加活動以應對預計增加的汽油需求，而汽油庫存下降 50 萬桶，蒸餾油庫存增加 170 萬桶。

本月稍早，汽油期貨價格刷新史上高點，美國駕駛面臨加油站價格上漲的問題。Third Bridge. 工業材料和能源全球部門負責人 Peter McNally 表示：「夏日駕駛季恐加劇這趨勢，因為庫存通常在整個夏季都會下降，現在美國汽油庫存已經較季節常規值低 8%。」

ING 分析師寫道：「煉油廠似乎正在對煉油產品市場緊繃做出回應。煉油廠利用率增加了 1.4 個百分點，達到 93.2%，為 2019 年晚期以來煉油廠最高開工率。煉油廠提高運行率以及本周隱含汽油需求略顯疲軟，讓汽油庫存下降程度較小，但隨著時節進入夏日駕駛季，需求上升，美國汽油庫存仍會保持緊繃。」

與此同時，匈牙利要求提高對其能源基礎設施的投資資金，這仍是歐盟達成禁止進口俄羅斯原油協議的障礙。歐洲領導人期待在月底舉行的峰會上取得潛在突破。

EIA 周四宣布，上周天然氣庫存增加 800 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師先前預期上周天然氣庫存增加 870 億立方英呎。