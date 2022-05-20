〈俄烏衝突〉斷供危機暫時解除 部分歐洲買家同意俄國天然氣支付條件

華爾街日報 (WSJ) 報導，部分歐洲能源業者已和俄羅斯天然氣工業公司 (Gazprom) 就支付方式達成協議，暫時解除天然氣斷供危機。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 此前要求，不友好國家必須在俄羅斯天然氣工業銀行 (Gazprombank) 開設兩個帳戶，一個是以歐元或合約規定貨幣的帳戶，另一個是盧布帳戶，買家必須將支付款項存入前者，經 Gazprombank 代為換成盧布後自動付款。

據了解，義大利的 Eni SpA 本周已同意在 Gazprombank 開設兩個帳戶，未來幾天將按要求支付第一筆款項，法國能源業者 Engie SA 則表示，正在測試一種新的支付機制，能夠同時取得俄國天然氣且不違反歐盟制裁規定。

德國能源業者 VNG AG、RWE AG 和 Uniper SE 都有在 Gazprom 開設歐元帳戶，三家公司將以歐元支付天然氣，再由 Gazprombank 換成盧布。不過，RWE AG 發言人拒絕透露是否也有開設盧布帳戶，WSJ 也沒有說明另外兩間公司是否有開通。

部分歐盟官員曾警告，開通盧布帳戶形同違反制裁規定，因為所有盧布帳戶都會與俄羅斯央行掛鉤，但歐洲主管經濟事務的執委 Paolo Gentiloni 本周表示，這種支付方式並沒有違反制裁規定，顯示內部訊息矛盾且界線模糊。

Gentiloni 說：「如果有人告訴我他們使用盧布付款，我會說這是違規行為，但現在情況並非如此。」

歐盟執行委員 Paolo Gentiloni (圖：AFP)

根據俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 周四的 (19 日) 說法，Gazprom 的 54 名客戶中，已有將近半數在 Gazprombank 開通盧布帳戶。

並非所有公司都同意俄羅斯要求的支付方式，芬蘭國營能源公司 Gasum Oy 就是其中一例。

Gasum Oy 最近拒絕了俄羅斯的作法，並警告，從俄羅斯進口的天然氣可能於周五 (20 日) 稍晚斷供。Gasum 為芬蘭供應六成的天然氣，且主要來源就是 Gazprom。