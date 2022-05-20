〈俄烏衝突〉斷供危機暫時解除 部分歐洲買家同意俄國天然氣支付條件

斷供危機暫時解除 部分歐洲買家同意俄國天然氣支付條件 (圖：AFP)
斷供危機暫時解除 部分歐洲買家同意俄國天然氣支付條件 (圖：AFP)

華爾街日報 (WSJ) 報導，部分歐洲能源業者已和俄羅斯天然氣工業公司 (Gazprom) 就支付方式達成協議，暫時解除天然氣斷供危機。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 此前要求，不友好國家必須在俄羅斯天然氣工業銀行 (Gazprombank) 開設兩個帳戶，一個是以歐元或合約規定貨幣的帳戶，另一個是盧布帳戶，買家必須將支付款項存入前者，經 Gazprombank 代為換成盧布後自動付款。

據了解，義大利的 Eni SpA 本周已同意在 Gazprombank 開設兩個帳戶，未來幾天將按要求支付第一筆款項，法國能源業者 Engie SA 則表示，正在測試一種新的支付機制，能夠同時取得俄國天然氣且不違反歐盟制裁規定。

德國能源業者 VNG AG、RWE AG 和 Uniper SE 都有在 Gazprom 開設歐元帳戶，三家公司將以歐元支付天然氣，再由 Gazprombank 換成盧布。不過，RWE AG 發言人拒絕透露是否也有開設盧布帳戶，WSJ 也沒有說明另外兩間公司是否有開通。

部分歐盟官員曾警告，開通盧布帳戶形同違反制裁規定，因為所有盧布帳戶都會與俄羅斯央行掛鉤，但歐洲主管經濟事務的執委 Paolo Gentiloni 本周表示，這種支付方式並沒有違反制裁規定，顯示內部訊息矛盾且界線模糊

Gentiloni 說：「如果有人告訴我他們使用盧布付款，我會說這是違規行為，但現在情況並非如此。」

歐盟執行委員 Paolo Gentiloni (圖：AFP)
歐盟執行委員 Paolo Gentiloni (圖：AFP)

根據俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 周四的 (19 日) 說法，Gazprom 的 54 名客戶中，已有將近半數在 Gazprombank 開通盧布帳戶。

並非所有公司都同意俄羅斯要求的支付方式，芬蘭國營能源公司 Gasum Oy 就是其中一例。

Gasum Oy 最近拒絕了俄羅斯的作法，並警告，從俄羅斯進口的天然氣可能於周五 (20 日) 稍晚斷供。Gasum 為芬蘭供應六成的天然氣，且主要來源就是 Gazprom。

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