〈俄烏衝突〉歐盟開綠燈讓歐企購買俄國天然氣 對石油禁運仍無共識

歐盟在與俄羅斯的能源對立的過程中似乎有所軟化，執委會周一 (16 日) 表示，歐洲能源業者可以繼續採購俄羅斯天然氣，而不構成違約。同時，由於匈牙利反對，歐盟成員國對禁運俄國石油方面仍無法達成全面共識，5 月底高峰會成為最後契機。

歐盟執委會發言人表示，上周五已把修訂後的俄國天然氣採購指引發布給成員國，內容顯示歐盟對俄國的制裁措施，不包含禁止能源業者透過新開立的帳戶支付天然氣款項。這意味著俄國總統普丁對天然氣支付的命令可能如願以償。

普丁要求 4 月起外國購買俄國天然氣須以盧布支付，企業需在俄國 Gazprombank 開立兩個帳戶，包括一個盧布帳戶和另一個歐元或美元帳戶，否則合約中止。由於大多數歐洲企業的付款期限落在 5 月底，能源交易員正焦急等待歐盟頒布最新指引。

歐盟的最新指引雖然不禁止歐企在 Gazprombank 開立帳戶，但巧妙地避免直接提及盧布帳戶。

歐盟開放歐企繼續向俄羅斯 Gazprom 購買天然氣。(圖: AFP)

受此消息影響，歐洲指標性的荷蘭天然氣遠期期貨應聲收低 4.2%。相對未受俄國供給影響的英國天然氣合約則大漲 16%，主因是英國夏季的液化天然氣 (LNG) 供貨可能受限，促使英國電網實施限電。

知情人士透露，義大利 Eni 公司將在周三以前開立盧布和歐元帳戶，以免天然氣供應出差錯。德國 Uniper、奧地利 OMV 兩家公司也表示可望持續採購天然氣。

波蘭總理 Mateusz Morawiecki 對歐盟立場軟化感到失望，並表示波蘭不會屈服於普丁的勒索。俄國在 4 月底切斷對波蘭和保加利亞的天然氣供應。

在最新指引中，歐盟執委會也要求企業應附註聲明，清楚說明以歐元或美元完成支付已履行義務。不過歐盟正在訂定能源市場干預措施以取代俄氣，根據彭博取得的草案，若俄國斷供或大幅限制天然氣供應，歐盟可以設定價格上限。

禁運俄油無共識

另一方面，歐洲外交部長仍未能說服匈牙利支持禁運俄國石油方面，僅同意額外撥款 5 億歐元武器採購援助烏克蘭。

歐盟執委會 5 月初提議在六個月內逐步停止進口俄國原油，做為第六波制裁，但禁運需要所有成員國支持，而匈牙利以國內經濟受打擊為由一直大力反對。

立陶宛外長 Gabrielius Landsbergis 周一批評，整個歐盟現在被一個成員國挾持。

一些成員國表示，5 月 30 日至 31 日的歐盟高峰會，可能是爭取禁運過關的機會。

歐盟已經禁止俄國煤炭進口，但尚未跟進英國和美國禁止俄國石油進口。