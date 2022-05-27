〈財報〉GAP Q1盈轉虧且大砍獲利前景 盤後暴跌13%

美國休閒服飾零售商 GAP(GPS-US) 周四 (26 日) 公布第 1 季財報與去年同期相比由盈轉虧，旗下平價品牌 Old Navy 搶攻大尺碼市場的成效不彰，成為拖累上季業績的主因，GAP 並下修獲利前景，使盤後股價暴跌 13%

2022 會計年度財測

營收：比去年同期下滑，降幅為低至中間個位數 (decline in the low to mid-single digit)

毛利率：36.5% 至 37.5%

稀釋後 EPS：40 美分至 70 美分

(Non-GAAP) 稀釋後 EPS：30 美分至 60 美分，低於公司先前預期的 1.85 美元至 2.05 美元，與 Refinitiv 預期的 1.34 美元

GAP 財務長 Katrina O’Connell 於聲明表示，公司正在修訂全年展望，才能反映特定因素對公司近期業務表現的影響，包含 Old Navy 的挑戰、消費環境不確定性、成本阻力以及中國經濟放緩等。

不過，O’Connell 預期公司業績將於下半年溫和改善，並在 2023 會計年度加速增長。

受慘澹業績與前景拖累，GAP 盤後暴跌 13.04% 至每股 9.67 美元。該股周四收盤上漲 4.41% ，報每股 11.12 美元。

觀察上季表現，GAP 銷售額年減 13%，至 34.7 億美元，但略高於市場預期，平價品牌 Old Navy 銷售額為 18 億美元，年減 19%，是拖累銷售表現的最大禍首。

此外，Q1 虧損為 1.62 億美元，換算每股虧損 44 美分，虧損幅度大於預期。去年 Q1 淨利為 1.66 億美元，EPS 報 43 美分。

GAP 解釋，Old Navy 推出大尺碼商品的策略成效不佳，銷售狀況不盡理想，還導致其他中等尺碼商品供不應求，進而拖累整體表現。

總體來看，同店銷售額較去年同期下滑 14%，跌幅高於預期的 12.2%，其中線上銷售年減 17%，實體銷售年減 10%。

銷售降溫之際，各大零售商均面臨庫存過剩問題。截至 4 月 30 日，GAP 庫存較去年同期增加 34%。

O’Connell 表示，庫存水平將在 Q2 維持高位，但今年會開始下降。她解釋，庫存水平明顯高於預期，當中有一半是受到運輸時間拉長所致，這種情況短期之內不會改善。