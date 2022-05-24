〈財報〉Abercrombie & Fitch上季意外虧損 調降財測 股價盤前暴跌逾20%

Abercrombie & Fitch (ANF-US) 股價周二 (24 日) 在盤前交易中暴跌超過 20%，因該零售商遭運費和產品成本拖累銷售，第 1 財季出現意外虧損。

Abercrombie 還調降了 2022 財年的銷售財測，預計經濟逆風至少會持續到年底。

它現在預計全年營收由持平至成長 2%，而之前的預測為成長 2% 至 4%。Refinitiv 分析師的共識是成長 3.5%。

根據 Refinitiv 的估計，與華爾街的預期相比，Abercrombie 在截至 4 月 30 日當季的表現如下：

●每股調整後虧損 27 美分，預期獲利 8 美分

●營收 8.13 億美元，高於預期的 7.99 億美元

Abercrombie 第 1 財季淨虧損 1480 萬美元，合每股虧損 32 美分，而去年同期的淨利為 4270 萬美元，合每股 64 美分。

不計一次性項目，Abercrombie 每股虧損 27 美分。分析師之前預計該公司當季每股獲利 8 美分。

銷售額從一年前的 7.814 億美元增加 4% 至 8.128 億美元，超出 7.99 億美元的預期。

截至周一 (23 日) 收盤，Abercrombie 股價今年以來已下跌 23%。