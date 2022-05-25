〈財報〉跟進零售同業 Dick’s Sporting Goods調降全年財測

迪克體育用品 (Dick’s Sporting Goods)(DKS-US) 周三 (25 日) 公布的第 1 財季業績超出華爾街的預期，因為購物者在其店內消費 Nike 和愛迪達等品牌的高爾夫球桿、足球裝備和運動服裝。

但迪克未能倖免於高通膨和持續的供應鏈挑戰。該公司調降整個財年的財務預測。股價在周三盤前交易中下跌超過 18%。

迪克現在預計本財年調整後每股獲利在 9.15 美元至 11.70 美元之間，而之前的範圍為 11.70 美元至 13.10 美元。Refinitiv 分析師普遍的預期是每股獲利 12.56 美元。

迪克預測同店銷售額將下降 8% 至 2%，而之前的預期為下降 4% 至持平。FactSet 的數據顯示，分析師預計同比下降 2.5%。

該公司決定降低其財測是跟進沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨 (TGT-US) 和柯爾百貨 (KSS-US) 的類似動作；因為這些零售商也正在應對侵蝕其收入的更高費用。服裝零售商 Abercrombie & Fitch (ANF-US) 股價周二 (24 日) 下跌近 30%，該公司也調降了全年展望。

迪克總裁兼 CEO 霍巴特 (Lauren Hobart) 在財報聲明中表示，她相信公司將能夠在不確定的宏觀經濟條件下「迅速適應」。

迪克第 1 財季的表現與華爾街的預期相比，使用 Refinitiv 的估計：

●每股調整後獲利 2.85 美元，高於預期的 2.48 美元

●營收 27 億美元，高於預期的 25.9 億美元

迪克截至 4 月 30 日止當季的淨利為 2.606 億美元，合每股 2.47 美元；去年同期淨利為 3.618 億美元，合每股 3.41 美元。不包括一次性項目，該公司每股獲利 2.85 美元。

銷售額從一年前的 29.2 億美元下降約 8% 至 27 億美元，但足以超出預期。

截至周二收盤，迪克股價今年以來已下跌約 38%。