投資人消化Fed會議紀錄 美債殖利率大致持平

由於投資人消化了聯準會 (Fed) 最新的會議紀錄，美國國債殖利率周四 (26 日) 基本持平。

美東時時清晨 6 點 35 分，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 2.2 個基點至 2.725%。30 年期美國國債殖利率持平在 2.965%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 周三 (25 日) 下午公布了 5 月會議紀錄，顯示 Fed 準備繼續多次升息 50 個基點，可能會超出市場預期。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 還表示，Fed 可能會超越其「中性」政策立場，進入「限制性」領域。

Hassium Asset Management CEO 兼創始人迪萬 (Yogi Dewan) 表示，Fed 會議紀錄「遠沒有市場預期的鷹派，我們一直認為 Fed 升息預期被誇大了。」

出於這個原因，他表示，他的公司預計在經濟成長放緩的背景下升息會減少，但指出「問題在於眼前還沒有足夠的經濟數據來證明，這一點在接下來 3 至 6 個月會合理顯現效果。」

會議紀錄發布後，美國國債殖利率周三幾乎沒有變動，而美股走高。

美國第 1 季國內生產總值 (GDP) 成長率的第二次估計，將於美東時間上午 8 點 30 分公布。

截至 5 月 21 日當周提交的失業救濟金申請人數也將在美東時間上午 8:30 公布。

4 月成屋銷售數據定於美東時間上午 10 點發布。