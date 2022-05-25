富邦證Q2投資論壇 聚焦四大長期趨勢產業

富邦證券今 (25) 日宣布，與日盛證券將於明日共同舉辦 2022 年第二季投資趨勢論壇，選出儲能、低軌衛星、自駕車和半導體等，作為長期趨勢看好的主題，並認為，此波修正潮已提供投資人擇優逢低布局的機會。

富邦證指出，受俄烏戰爭推升通膨壓力、近期聯準會升息腳步更顯鷹派影響，全球股市面臨本益比劇烈修正，台股又逢中國封城衝擊顯得疲弱，預期股市短期仍將動盪，不過，此波的修正潮也提供擇優逢低布局機會。

富邦證認為，在全球因應碳中和的發展下，再生能源已成為不可逆的趨勢，而儲能系統是其中不可或缺的中繼站角色，另一方面，由於低軌衛星在俄烏戰爭中大放異彩，也將剖析其技術發展與商業應用，並探討未來台灣在發展低軌衛星的關鍵契機。

對於電動車趨勢，富邦證說明，全球能源價格大漲，帶動電動車買氣增溫，結合科技的自動駕駛技術，將是未來電動自駕車的優勢與亮點，而其所衍伸出的應用商機無限龐大。

目前在自駕車的分類當中，具備自駕功能的車輛屬於 Level 2 等級，可做到主動車距控制、車道維持、主動緊急煞車輔助、全自動停車、盲點偵測、前方碰撞警示等功能，預期至 2030 年前，Level 2 等級的車輛數將快速成長。

而面對近期投資人最關注的半導體產業趨勢，將分析地緣政治和國家政策下的高科技投資面向。

此外，富邦證也邀請數十家上市櫃指標公司，透過富邦與日盛的專業平台與法人直接溝通互動。