LINE Bank減資再增資 兩原始股東未參加 新增富邦媒拿下2.75%

LINE Bank 今 (20) 日宣布董事會通過減資再增資案，一旦辦理完成後，實收資本額將拉高到新台幣 150 億元；值得留意的是，LINE Bank 有 7 大原始股東，但此次增資案應募人中，中信銀、遠傳未參與，但增加新股東富邦媒 (8454-TW)，拿下 2.75% 持股。

LINE Bank 通過減資新台幣 25 億元、再現金增資新台幣 75 億元案，增資案辦理完成後公司實收資本額將由原新台幣 100 億元提高到新台幣 150 億元。

此次增資案應募人包括：LINE、北富銀、渣打銀、聯邦銀、台灣大，原各持有 5% 的中信銀、遠傳此次皆沒有參與增資。

對於未參加此次增資，中信銀回應表示，中國信託維持既有政策，以原 5 億元投資 Line Bank，仍看好數位金融發展，現階段資源以投入中信內部為主。

而應募人中，除了北富銀於率先表態參與增資新台幣 21.95 億元，持股比率將從 25.1% 提高至 27.2%；台灣大也參與，減資後再增資的資本為 7.5 億元、持股維持 5%，而富邦集團下的富邦媒則為新增股東，砸 3.75 億元拿下 2.5% 持股，等於富邦集團對 LINE Bank 持股達 34.7%。