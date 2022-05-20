富邦產險防疫險每日賠5000萬元 還有百萬件保單核保中

富邦產險防疫保單市占居冠，也是近期理賠爭議箭靶，富邦金 (2881-TW) 今 (20) 日法說會公布，從去 (2021) 年至今年 4 月的防疫保單有效件數為 231 萬件、簽單保費收入 42.8 億元，還有約 100 萬件還在途未入件，理賠狀況來看，最近每日賠款達 5000 萬元，遠高於中信產險日前於法說會公布的每日賠 500 萬元。

富邦產險表示，防疫保單至今年 4 月有效件數為 231 萬件、簽單保費收入 42.8 億元，若拉長時間，5 月至今，再核保 15 萬件，但還有約 100 萬件還在途未入件，且在途件都是續保件，不是招攬新件，是基於服務既有保戶的考量。不過，隨著防疫保單陸續到期，第三季有效件數應該可以減降到 155 萬件。

富邦產險進一步揭露已經發生理賠狀況，從去年至今累計理賠 7.1 億元、理賠件數 1.8 萬件，直接損失率 15%，最近每日賠款 5000 萬元，平均每張保單賠款金額 3.5-4 萬元左右。

富邦產險表示，防疫險理賠已經反映在 4 月提存損益，4 月單月賠付 1.4 億元、理賠 0.4 萬件，4 月就提存了 2.8 億元，提存包含已報未決、已經發生未報未決的案件，5 月前兩周再理賠 3.9 億元、理賠件數 1.7 萬件，也就是說，從疫情升溫來看，今年 4 月及 5 月前兩周，防疫保單一共理賠 5.3 億元，件數合計 2.1 萬件，未來將公布在富邦金的每月獲利說明，以讓投資人參考。

富邦產險表示，該公司擬申請收回準備金作業評估中，可收回特別準備金餘額約 155 億元，經主管機關同意，可以收回特別準備金來因應防疫保單的理賠部，另外部分保單將申請再保，也可協助分散風險。

富邦產險表示，防疫政策從大範圍匡列到只匡列密切接觸者，未來轉為以篩代隔等，都會影響賠款趨勢，公會也在訂定理賠指引，未來會持續觀察疫情發展趨勢，並對理賠認定基礎加以釐清，預期過了 5、6 月理賠尖峰期後，理賠金額會下降，目前富邦產險財報都仍有獲利。

針對防疫保單爭議引發外界批評富邦「輸不起」，富邦金總經理韓蔚廷強調，應該是大家誤會，產險淨值仍有 3、4 百億元，資產 1300 億元，金控淨值也有 8000 多億元淨值，即使防疫政策一直在變，對所有保戶還是一定會遵守政策盡理賠責任，絕不逃避；至於財務部分，目前產險還沒有增資的需要，一旦需要增資，金控也一定會盡速增資。