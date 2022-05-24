〈貴金屬盤後〉美元走軟 金價連三漲 但美債殖利率上揚抑制漲幅

得益於美元走軟，黃金期貨周一 (23 日) 小漲，但漲勢因為美債殖利率上揚而受到抑制。

6 月交割的黃金期貨價格盤中收盤上漲 5.70 美元或 0.3%，報每盎司 1847.80 美元。黃金期貨上周上漲 1.7%，中斷先前連跌四周的頹勢。

ICE 美元指數 (DXY) 周一重挫跌至一個月低點，使黃金為之一振。黃金以美元計價，因此若美元升值，會使海外買家必須支付更高費用，因而抑制市場需求。

同時，美股周一回升，標普 500 指數進一步遠離熊市。

但 Ned Davis Research 全球投資首席策略師 Tim Hayes 表示，黃金漲勢可能稍縱即逝，因為價格並未突破 50 日均線，即每盎司 1914.76 美元。

Hayes 說，若美元仍居高不下，該團隊對黃金的投資建議可能從中立下修為悲觀。「美國 3 年期和 10 年期公債殖利率相對仍高，一直為美元提供支撐，相較之下，其他貨幣大多跌到 50 日均線以下。」

與價格走勢相反的美債殖利率周一上升，10 年期美債殖利率接近 2.86%，抑制黃金漲幅。由於黃金本身不孳息，當殖利率上升，持有黃金的機會成本也會隨之增加。

Sevens Report Research 分析師說，最近因為名目和實質殖利率下滑、美元漲幅稍微休息，而使黃金上漲。但展望前景，黃金仍陷於回檔趨勢，實質殖利率和美元將是關鍵，如果兩者攀高，金價很難守在每盎司 1800 美元以上的水準。

其他金屬商品交易

7 月交割的白銀期貨收盤上漲 0.2%，報每盎司 21.723 美元。

7 月交割的銅期貨價格上漲 1.7%，收每磅 4.3455 美元。

7 月交割的白金期貨價格上漲 1%，收每盎司 950.30. 美元。

6 月交割的鈀金期貨上漲 1.4%，約報每盎司 1966.70 美元。

全球最大鈀金生產商、俄國 Nornickel 調降今年全球鈀金市場缺口預估值，目前預測將為 10 萬金衡盎司。