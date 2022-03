旺宏NOR Flash車用布局告捷 Tier 1車廠新客戶訂單持續放量

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 積極耕耘車用市場,去年車用占 NOR Flash 營收達約 15%,在高階車用 NOR 市場市占明顯增加,且近期持續有 Tier 1 車廠新客戶訂單放量中。

旺宏 2009 年起佈局車用記憶體市場,車用 NOR Flash 系列產品陸續通過 AEC-Q100、TS16949 等車規認證,目前為全球第二大車用 NOR Flash 晶片廠,目標挑戰產業市占龍頭地位。

NOR Flash 應用廣泛,雖然 PC 與消費性應用占比仍多,但旺宏近幾年已專注在車用、工業用、醫療與 5G 等高容量應用,其中車用 NOR 屬於高密度領域、具指標性,旺宏因此積極布局,盼擺脫 NOR 紅海市場價格競爭。

近幾年來,由於部分供應商將產能轉往其他產品線,無法再供應高品質 NOR,許多車用訂單因此轉至旺宏,加上車用產品設計導入期間長,一旦客戶轉單,就不太容易回頭,隨著車用感測元件持續增加,需求成長將會相當快速。

在車用、工業用等客戶需求穩定下,旺宏今年 NOR Flash 產能持續滿載,到年底前都可望處於供不應求狀態,總經理盧志遠年初時就曾說,「今年 NOR Flash 市場看不到烏雲」。

為因應客戶對高品質及高容量 NOR Flash 需求,旺宏規劃將目前主流 NOR 產品再微縮推進至 45 奈米,也是全球挑戰最先進製程的 NOR Flash 廠,新製程會在新建的 5B 廠生產,預計 2 年後問世。