華邦電20奈米製程開發順利 搶元宇宙應用商機

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 股東會年報出爐，董事長焦佑鈞表示，目前 20 奈米製程開發順利，將於明年導入高雄廠量產，高雄廠將提供客戶高品質利基型 DRAM 產品，以滿足物聯網、智能系統及元宇宙應用等趨勢需求。

焦佑鈞表示，隨著現今電動車趨勢發展成形，除記憶體事業的 Flash 及 DRAM 產品已是全球一線車廠的穩定供應來源外，邏輯事業的電池監控 IC 產品也已導入多家知名車廠鋰電池，並持續耕耘新客戶， 將技術延伸至電動腳踏車、電動摩托車及儲能等市場。

華邦電高雄廠預計今年投產營運，並於明年明顯貢獻營收，初期月產能約 1 萬片，將導入自行開發的最新 DRAM 20 奈米製程技術，提供客戶高品質利基型 DRAM 產品。

中科廠則持續優化既有產能與製程，靈活調整不同產品及製程的配置，同時供應 Code Storage Flash 與利基型 DRAM 兩產品線，之後將視高雄廠進度，逐步提高 Code Storage Flash 在中科廠的產能。

技術開發方面，焦佑鈞指出，去年持續提升 DRAM 25 奈米製程營運貢獻，成效也顯著反映在成長的營收上；20 奈米明年導入高雄廠量產。Flash 製程方面，除持續進行 NOR Flash 45 奈米製程開發外，也著手優化既有 NOR Flash 58 奈米製程規格及效能。

展望未來，焦佑鈞表示，近年來全球區域合縱連橫已有新樣貌，各大經濟體也不斷加強對半導體產業及新興科技的政策影響，面對這些新的挑戰與機會，將以全球化企業營運活動來因應，提供客戶完整服務及彈性穩定的供應來源，以掌握全球不同區域的商機。

焦佑鈞認為，未來一年全球企業營運仍面臨供應鏈瓶頸、通貨膨脹、氣候暖化、科技躍進、資安威脅及疫情起伏等挑戰， 將持續創新與強化產品核心競爭力、落實數位轉型以優化營運體質、強化資安架構以應對網路風險，整合集團資源以發揮經營綜效。

