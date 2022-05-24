〈台北國際電腦展〉蔡英文：今年將成立數發部 拚打造下一個黃金十年

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2022年5月24號14點42分

COMPUTEX 2022 台北國際電腦展今 (24) 日開展，總統蔡英文出席開幕活動致詞指出，台灣資通訊產業科技實力是整體經濟發展的重要基礎，也是協助其他產業升級轉型關鍵，今年政府也將成立數位發展部，推動並打造台灣科技產業的下一個黃金十年。

蔡英文表示，台北國際電腦展經過 41 年的歷史，已是全球高科技產業貿易平台，更是台灣向世界展現資通訊產業科技實力、協助深化科技連結，接軌國際市場的重要展會，目前台灣已建構高度韌性且具競爭力的半導體生態系，包含晶圓代工、IC 設計、封測產業等。

今年 COMPUTEX 2022 台北國際電腦展主題是建構全球科技生態系，蔡英文說，今年也有超過 10 個由政府主導的主題館參展，分別鎖定 AI、5G、生醫應用、智慧製造等，象徵台灣不僅在高階硬體具有長期優勢，在產業創新上也有高度應變能力，能提供多元且不同面向的創新服務。

展望未來，蔡英文說，未來人工智慧、量子電腦、雲計算等尖端科技發展，都將高度依賴晶片需求，必須要持續發揮台灣高階硬體製造優勢，把 ICT 產業能量導入智慧機械、智慧醫療等更多領域，使台灣經濟更具競爭力，政府今年也將成立數位發展部，持續推動數位國家、數位島嶼發展，並打造台灣科技產業下一個黃金十年。

此外，外界也關注下半年全球 ICT 產業景氣，經濟部長王美花會後面對媒體詢問，坦言通膨、俄烏戰爭、中國清零政策，確實讓消費性產品需求有下行風險，但台灣廠商在 COMPUTEX 展會中，展示各種新的應用，推進創新供應鏈、生態系發展，縱使大環境面臨挑戰，對台灣的產業依舊是謹慎有信心。