美債殖利率接近上行趨勢的尾聲

聯準會啓動升息和縮表當下，十年期美債殖利率大幅飆升，年初迄今上揚約 133 個基點，截至 5 月 19 日止，十年期美債殖利率為 2.84%。一個常見的問題是：十年公債殖利率的上限是在哪裏？想要解答這個問題，我們必須先釐清三件事。

首先，是聯準會這次的升息周期會升息多少？第二，通膨預期目前是多少？第三，過去升息周期對利率的影響？

以升息周期來說，聯準會點陣圖顯示其將於 2022 年再升息 3 至 4 次 (基準利率到 1.875%)，以及 2023 年升息 3 至 4 次，使聯準會終端利率在 2023 年底達 2.75% 至 3.00%。利率期貨目前隱含基準利率在 2022 年底達到 2.75-3.00%，2023 年底達到 3.00-3.25%。這意味著基準利率在這波的升息周期可能會達到 3.0% 的高點。

十年期美債殖利率會不會繼續飆漲，主要取決於十年期通膨預期。十年期通膨預期自 4 月 21 日高點 3.04% 回落至目前的 2.65%。自從聯準會在 4 月份轉爲超級鷹派（聯準會主席鮑爾在 4 月 20 日第一次公開表示可能在 5 月升息兩碼）後，十年期通膨預期開始逐漸下降。聯準會抑制通膨（4 月份通膨年增率為 8.3%）的決心不可忽視。鮑爾在 5 月 17 日重申聯準會將繼續升息，直到有明顯跡象顯示通膨壓力在下降。

我們認爲只要聯準會保持鷹派，十年期通膨預期未來不太可能飆升，這也會確保十年期美債殖利率不會像前五個月飆漲那麽多。由於十年期美債殖利率一般而言高於十年期通膨預期，因此，我們認為短期内十年期美債殖利率可能從目前的 2.84% 進一步上升至 3% 以上。

根據過去經驗，聯準會基準利率每上升 100 個基點，會使十年期美債殖利率上升 30 個基點。基於聯準會在這次的升息周期可能總共會升息 12 次。如果過去的經驗仍有效，十年期美債殖利率可能從目前的 2.84% 上升至 3.1%。

值得注意的是，聯準會過去三次升息期間 (1999 年 6 月至 2000 年 5 月，2004 年 6 月至 2006 年 6 月以及 2015 年 12 月至 2018 年 12 月)，十年公債殖利率的高點會貼近最終的基準利率。聯準會基準利率預期達到 3.0% 高峰，而十年期美債殖利率傾向於接近聯準會最終基準利率。以這個方式推算，預估十年期美債殖利率高點應會接近 3.3%-3.4%。

總結來說，鷹派的聯準會，加上十年期通膨預期目前正在趨於緩和，我們認爲十年期美債殖利率高點很可能落在 3.0%-3.4%。因此利率賣壓已經進入最後階段，而當十年期美債殖利率達到或接近 3.4%，債券市場即會穩定下來，對於債券投資人而言，佈局信用債券的時機已相當接近。

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