鉅亨美股雷達：Snap示警本季獲利難達標 Zoom 全年財測樂觀

美股重要看點：

美國股指期貨周二承壓，指向華爾街低開。美國 10 年期公債殖利率來到 2.819%，美股期貨週二 (24 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.56%，標普 500 期貨跌 0.93%，那斯達克 100 期貨跌 1.47%。

市場對通膨上升的擔憂揮之不去之際，投資人密切關注聯準會 (Fed) 如何試圖平息通膨壓力。

為了對抗 40 年來最火熱的通膨，Fed 主席鮑爾暗示 6 月和 7 月會分別升息 2 碼，目前看來此政策獲得鷹派和鴿派一致支持，但之後的路徑可能需要觀察通膨情勢演變。

立場一向偏鴿派的亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，聯準會 (Fed)6 月和 7 月分別升息 50 個基點 (2 碼) 之後，將評估經濟和通膨面的影響，但若在下一場 9 月的會議中暫緩升息，也算合情合理。

此外，今年有投票權的官員喬治 (Esther Goerge) 同日表示，8 月之前將把利率升到 2%，接下來要觀察通膨情勢。Fed 首要目標仍是讓通膨回到 2% 目標，但升息只能減緩需求，無法影響供應面，而牽動貨幣政策前景的力量很多，需要持續審慎地監控。

標準普爾全球 5 月採購經理人指數 (PMI) 即時讀數定於美東時間上午 9:45 發布。4 月新屋銷售數據將於美東時間上午 10 點公布。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月 Markit 製造業 PMI 初值，預估 57.9，前值 59.2

美國 4 月季調新屋銷售年化總數 (萬戶)，預估 75，前值 76.3

重要個股動態：

視訊會議平台 Zoom(ZM-US) 周一 (23 日) 公布第一季獲利優於預期，且第二季財測樂觀，激勵盤後一度大漲 16%，但隨後漲幅收斂。

Zoom 第一季獲利優於分析師預期，且對本季和全年的獲利估值遠高於預期，顯示該公司有能力在成長放緩時降低成本。投資者現在偏愛能產生獲利的科技股，因為他們認為這樣的股票更能承受通膨上升和升息的壓力。

在第一季財報尚未公布時，Zoom 一直無法說服投資者。在經過疫情期連續 5 季營收交出 3 位數的亮麗成長之後，Zoom 現在面臨成長急劇放緩與市場修正，居家股受創最重。

ZM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Snap(SNAP-US) 周一 (23 日) 示警，因經濟前景迅速惡化，本季營收和獲利表現恐低於財測預估，盤後股價聞訊狂瀉超過 30%。

Snap 於內部備忘錄表示，公司持續面臨通膨和利率上升、供應鏈、平台政策變化以及俄烏戰爭等因素影響，總體經濟環境的惡化速度比預期還要更快，本季營收和調整後 EBITDA 可能會低於財測預估區間的低端。

Snap 上月發布財報時預期，Q2 營收估年增 20% 至 25%，調整後 EBITDA 估落在損益平衡和 5000 萬美元間。

SNAP 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

iPhone 手機受中國市場歡迎，可望讓蘋果 (AAPL-US)6 月為止一季 (會計年度第三季) 的業績表現優於預期。

iPhone 主導蘋果的業績，因其在 2022 年 9 月年度上半年營收佔比達 55%，這還不包含 App Store 或其他服務取得的營收。其中，中國在蘋果同期營收中佔比達 20%。

調查發現，12 月內有意購買 iPhone 的中國智慧手機用戶較一年前增加 6 個百分點，達到 24%，為 6 年來最高水準。Vogt 認為，蘋果正從中國本土品牌手中奪取市佔率。