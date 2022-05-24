【袁志峰專欄】美國若降關稅，港股看高一線

今日推介 - 中國建築 (3311), 上日收市 $9.83

1) 股市前景

港股上升動能減弱，周一恒指及恒生科指分别下跌 1.2% 及 2.5%，大市成交偏低。南向資金維持淨買入，但龍頭科技股普遍錄得淨賣出。筆者認為港股仍處於上落市階段，受中國政策支持的行業及高息股可跑贏大市，美國加息縮表及美股轉弱是主要風險因素。假若美國降低對中國商品的關税，港股短線表現可看高一線。快手 (1024) 及網易 (9999) 今日收市後公布首季度業績。

今天推介是中國建築 (3311) — 公司主要在香港及澳門從事建築業務及在內地投資基建項目，2021 年度收入及盈利分別按年增長 24% 及 13%，每股盈利增 13% 至 1.35 元，每股股息增 13% 至 0.405 元，派息比率約 30%。新簽合約額按年增 26% 至 1400 億元。今年首季度，包括應佔合營企業的總營業額及經營溢利達 180 億元及 29 億元，分別按年增 26% 及 21%，期內新簽合約額按年增 47% 至 450 億元，約為全年目標新簽合約額 1600 億元的 28%。現價對應 2021 年度市盈率 7.3 倍，股息率 4.1 厘，估值便宜。建議買入，目標價 11.0 元，止損價 9.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 109 點，早盤輾轉回落，最多曾跌 414 點，午後跌幅收窄，收報 20470 點，跌 247 點或 1.2%。成交額按日減 14% 至 1051 億元，4 月份日均成交額 1165 億元。港股通南向資金淨買入 16 億元 ，比亞迪 (1211)、中海油(883) 及藥明生物 (2269) 錄得 4.2、3.2 及 2.2 億元淨買入，騰訊 (700)、美團(3690) 及建設銀行 (939) 錄得 4.0、3.4 及 0.7 億元淨賣出。5 月以來淨買入 387 億元，4 月淨買入 105 億元。

藍籌股 18 升 40 跌 8 持平。阿里健康 (241) 及李寧 (2331) 跌逾 9%，為跌幅最大藍籌。其次是瑞聲科技 (2018) 及申洲國際 (2313) 跌逾 6% 及 4%。聯想 (992)、舜宇光學(2382)、安踏體育(2020)、阿里(9988) 及美團 (3690) 跌逾 3%。百威亞太 (1876)、海底撈(6862) 及友邦保險 (1299) 跌逾 2%。創科實業 (669)、信義光能(968)、中海油(883) 及中生製藥 (1177) 漲逾 1%，為表現最佳藍籌。

恒生科指跌 2.5%，收報 4177 點，成份股 5 升 25 跌。大型科技股普跌，快手 (1024) 跌逾 7%，阿里 (9988) 及美團 (3690) 跌逾 3%，小米 (1810) 跌 2%。阿里健康 (241) 跌逾 9%，為跌幅最大成份股。萬國數據 (9698)、瑞聲科技(2018) 及小鵬汽車 (9868) 跌逾 6%。理想汽車 (2015) 跌 5%。嗶哩嗶哩 (9626) 及 ASM 太平洋 (522) 跌逾 4%。中芯國際 (981) 漲逾 3%，為升幅最大成份股。其次是平安好醫生 (1833) 及金蝶國際 (268) 升逾 1%。

板塊方面，航運、鋼鐵、風電及乳製品股逆市上升。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 升逾 6% 及 3%。中國東方 (581)、鞍鋼(347) 及馬鋼 (323) 升 1%-3%。大唐新能源 (1798) 及龍源電力 (916) 升逾 2% 及 1%。蒙牛乳業 (2319)、中國飛鶴(6186) 及澳優 (1717) 升逾 1%。

手機零件、電動車、體育用品、餐飲、家電及教育股跑輸大市，跌幅居前。特步 (1368) 及滔博 (6110) 跌逾 4% 及 3%。九毛九 (9922) 跌近 7%。海爾智家 (6690)、國美零售(493) 及 JS 環球生活 (1691) 跌 3%-5%。中教控股 (839)、宇華教育(6165) 及希望教育 (1765) 跌 3%-5%。

周一上証指數高開 0.1%，已接近全日高位，早盤震盪向下，最多曾跌 0.6%，午後反彈並收復失地，收報 3146.86 點，基本持平。深証成指跌 0.1%，科創 50 指數升 0.1%。滬深兩市總成交約 8600 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 600 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出 57 億元，5 月以來累積淨賣出 2 億元，4 月淨買入 63 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國總統拜登表示，正在考慮降低對中國商品的關稅，同時加強對石油出口國組織 (OPEC) 提高石油產量的呼籲。(信報)

歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行可能在 9 月底前讓指標存款利率脫離負值，如果看到通脹率穩定在 2%，還可能進一步上調存款利率。(信報)

4) 個股訊息

針對快手 (1024) 董事長宿華疑因牽涉某案件，於四月底被有關部門帶走配合調查的消息，快手發布官方聲明，稱“對此惡意傳播網絡謠言的行為，我們已經正式向公安機關報案並啟動相關法律程序，堅決維護公司和宿華的正當權益。” (Wind)

小鵬汽車 (9868) 公布，今年首季股東應佔虧損 17.01 億元(人民幣 ‧ 下同)；去年同期股東應佔虧損 7.87 億元。期內，總收入 74.55 億元，按年升 1.53 倍。按非公認會計原則計，股東應佔虧損 15.28 億元，去年同期股東應佔虧損 6.96 億元。(信報)



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