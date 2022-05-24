猴痘全球拉警報 概念股漲跌互見

儘管猴痘疫情威脅規模仍然未知，美國總統拜登呼籲人人關注猴痘疫情後，猴痘概念股週一 (23 日) 走勢漲跌互見。

猴痘疫情在全球悄悄升溫，近期在英國、西班牙和葡萄牙等 12 個「非猴痘流行國家」現蹤跡，世衛組織已確認 92 例確診和 28 起疑似病例。

猴痘 (monkeypox) 病毒主要在中非和西非的猴群中傳播，1970 年首次出現在人類身上，大多數患者臉部和身體會長水皰和皮疹，出現發燒、疼痛、寒顫和疲勞等症狀。過去數據顯示，該病致死率可達 10%，目前在包括剛果民主共和國在內的非洲部分地區流行，今年迄今已通報 1,238 例病例和 57 人死亡。

世衛 (WHO) 官員、傳染病專家 David Heymann 研判，猴痘疫情為隨機事件，可能與西班牙和比利時的 2 場男同志派對中發生的危險性行為有關。Heymann 試圖緩和大眾擔憂道，猴痘病毒與新冠病毒不同，不會經由空氣傳播，目前有疫苗來預防它。

猴痘與天花病毒類似，醫師通常拿天花藥來治療猴痘確診病患。

美國總統拜登上週日 (22 日) 指出：「人人都應該關注猴痘疫情，我們正在努力研究如何應對，以及有哪些疫苗可用？」

不過，負責歐洲地區的世衛專家 Richard Pebody 週一表示，疫苗和抗病毒藥物的即時供應相對有限，無需立即大規模接種猴痘疫苗。

Pebody 稱，控制疫情的主要措施是接觸者追蹤和隔離，這不是一種很容易傳播的病毒，迄今為止也未引起重症。

世衛專家認為，目前無需立即大規模接種猴痘疫苗 (圖片：AFP)

猴痘概念股週一 (23 日) 互見漲跌。美國製藥公司 SIGA 獲美國食品暨藥物管理局 (FDA) 核准推出 TPOXX 點滴注射劑，該藥主要用來治療天花，也已獲歐洲批准用來治療猴痘。

SIGA (SIGA-US) 週一盤前飆高，開盤後急遽下墜，收黑 12.66% 至每股 10.83 美元。

美國唯一獲批的猴痘疫苗的生物技術公司 Bavarian Nordic A/S (BVNKF-US) 下跌 6.77% 至每股 31.93 美元。

製藥公司 Tonix Pharmaceuticals (TNXP-US) 暴漲 7.48% 至每股 2.35 美元。該公司透露正在開發一種天花和猴痘疫苗。

新興生物科技公司 (EBS-US) 上漲 3.82% 至每股 36.67 美元。新興生物科技公司 2019 年獲得一份價值 20 億美元的政府合約，向美國戰略國家儲備部門提供天花疫苗。

美國生物技術公司 Inovio Pharmaceuticals (INO-US) 上漲 2.13% 至每股 1.92 美元。特別的是，Inovio 不銷售任何相關產品，似乎也沒有任何相關產品處於積極研發中的過程。不過，該公司曾在 2010 年發布的新聞稿提到，其實驗性天花疫苗在一項挑戰試驗中保護非人類靈長類動物免受猴痘的侵害，但此疫苗尚未進入人體試驗。