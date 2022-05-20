NASA和波音再次將「星際飛機」太空船發射升空

美國太空總署 (NASA) 和波音公司 (BA-US)周四 (19 日) 在佛州卡納維爾角空軍基地，發射新型「星際飛機」(Starliner) 太空船，這是星際飛機繼 2019 年以來的第 2 次無人飛行，若開發成功，將取代已退役的太空梭。

在美東時間 2022 年 5 月 19 日晚間 18:54，美國波音和洛克希德馬丁 (LMT-US) 的合資公司所打造的擎天神 5 號 (Atlas V) 大型運載火箭發射升空，該火箭擔起將星際飛機載往外太空的重責大任。如果一切順利，星際飛機將於 24 小時後抵達國際太空站 (ISS)，並且和國際太空站對接。

據《路透》報導，如果接下來的飛行任務成功，最快在 2022 年秋天，就可能實施載人測試。

星際飛機曾於 2019 年進行過首次無人飛行，但當時由於軟體出錯，導致星際飛機未能進入預定軌道和國際太空站對接。後來原本計劃在 2021 年 8 月再度發射，不過於發射升空前，推進系統有 13 個閥門發現異常而再次推遲。

目前特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 旗下的太空探索科技公司 (SpaceX)，也正在進行「乘龍」(Crew Dragon) 太空船的研發。2020 年時，SpaceX 利用自家獵鷹 9 號 (Falcon 9) 火箭，成功將 4 名太空人載往國際太空站；該次任務是美國 2011 年以來的首次載人飛行，當年使用的載具是已經除役的太空梭。

有相當長的一段期間，國際間都是使用俄羅斯的聯合號 (Soyuz) 太空船將太空人送往宇宙。美國希望利用民間研發的乘龍和星際飛機，以降低國際太空站這類低軌道宇宙開發計畫的成本， NASA 則專注於登月和火星等太空任務。