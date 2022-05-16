瑞安航空去年續虧盼今年獲利 向波音喊話改組解決交付問題

愛爾蘭廉航瑞安（Ryanair）周一（16 日）公布 2022 會計年度財報，在截至 3 月底的 12 個月中，該公司虧損約 3.55 億歐元（約 3.69 億美元），並表示在疫情與俄烏戰爭的不確定下，無法給出詳細財測，盼今年能恢復「合理獲利」。此外，該公司也向飛機供應商波音喊話，呼籲高層改組以解決一再延遲的交付問題。

受疫情與俄烏戰爭影響，瑞安航空 2022 會計年度（截至 3/31）淨損 3.55 億歐元（約 3.69 億美元）略低於市場預估的虧損 3.7 億歐元。該公司計劃將今年客運量提升至 1.65 億人次，該目標高於去年同期的 9,700 人次與新冠疫情爆發前的 1.49 億人次。

展望未來，瑞安執行長 Michael O’leary 表示，有鑑於新冠疫情對訂票持續影響的風險，提供合理的財測是不可能也不切實際，稱此次的復甦相當脆弱的。瑞安財務長 Neil Sorahan 表示，在去年票價下滑 27% 之後，近幾周的票價比公司預估的還要低。

不過 O’leary 補充說，近幾周預訂狀況已有改善且樂觀看待夏季高峰票價將「略高於」疫情前水準，但也擔憂競爭對手也同步逐漸復甦，稱在預期經濟低迷的狀況下，對冬季表持謹慎態度，該季票價仍難以預估。

截稿前，受財報利空消息影響，瑞安航空 ADR(RYAAY-US) 下跌 2.39%，每股暫報 81.02 美元。

瑞安航空執行長批波音高層「不稱職」

瑞安航空執行長 Michael O’leary 批評波音高層不稱職，呼籲改組解決交付問題。(圖片：AFP)

此外，O’leary 還談到其飛機供應商波音的交付問題。他表示波音管理層應進行改組，以解決一系列交付延誤與業務遭競爭對手空中巴士（Airbus）搶走的問題，並批評波音高層「不稱職」、公司「迷失方向」。

O’leary 說波音過去兩年交付情況相當糟糕，幾乎都沒交出多少架飛機，對該公司第一季業績深感失望，同時市占也遭其競爭對手空中巴士搶走，呼籲波音高層須進行改組應對，強調解決問題的時間所剩無幾。

截稿前，波音 (BA-US) 對此並未置評，早盤股價下跌 0.54%，每股暫報 126.52 美元。

波音上季因為成本上升與交機延誤慘虧 124.2 億美元，經調整後每股虧損 2.75 美元，皆劣於去年同期的淨損 56.1 億美元與每股虧 1.53 美元，營收報 139.9 億美元，低於市場預期的 160.2 億美元。

瑞安航空先前與波音在飛機定價未能達到共識，於去年 9 月終止數百億美元的 737 Max 10 大型客機訂單。不過報導指出，兩家公司高層將在未來幾周重回盤判桌。