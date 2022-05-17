因引擎故障停飛逾1年後 聯航：FAA已批准波音777重返天空

聯合航空 (UAL-US) 周二 (17 日) 表示， 2021 年 2 月因引擎故障而停飛的 52 架普惠公司 (Pratt & Whitney) 提供動力的波音 777 飛機，已獲美國聯邦航空管理局 (FAA) 批准重返天空。

聯航商務長諾切拉 (Andrew Nocella) 在美國銀行的產業會議上說：「昨晚深夜，FAA 發布了由普惠公司提供動力的 777 機型的最終文件。」

他表示，這些飛機占聯航運力的 10%，「所以它真的非常重要。」並補充說，「安全性真的不能急著來。」

FAA 發布聲明表示，「FAA 批准了服務公告，這些公告將用於對配備普惠 PW4000 引擎的波音 777-200 進行適航指令中概述的必要變更。」

聯航上周表示，計劃在本月底前開始，在飛機清理完畢後逐步讓它們復飛，然後再將它們擴展到國際航線。

在 2021 年一架從丹佛飛往檀香山的聯航 777-200 飛機遭遇引擎故障後，這些飛機被迫停飛。在返回丹佛主要機場前，它在住宅區上空掉落部分引擎碎片，但沒有受傷報告。

CNBC 上月報導，這些飛機復飛時間已從原訂的 4 月至少延後到 5 月 13 日。

聯航股價周二在盤前交易中大漲逾 3% 。之前該航空公司預計第 2 季每座位英里收入將較 2019 年上漲多達 25%，即使班次減少約 14%。

這股趨勢顯示，在經歷 2 年的新冠疫情後，消費者即使面對更高的票價依舊前仆後繼地搭乘飛機。

CEO 柯比 (Scott Kirby) 周二表示，「我們看不出有任何抵制定價的跡象。」