思科因財測利空大跌13% 分析師：可能出現買點

思科 (CSCO-US) 周三盤後公布多空交錯的財報並預期本季營收下滑，令市場感到意外，導致周四 (19 日) 收盤重挫 13.7%，股價相較便宜，部分分析師認為，可能是買進時點。

思科周三預期，第四季營收將年減 1% 至 5.5%，與分析師預期營收年增 6% 的前景大相逕庭，思科執行長 Chuck Robbins 表示，財測範圍較平常更廣，是因為大環境越來越複雜。

該公司將令人失望的前景歸咎於中國封城的防疫措施，因為該舉措令當前的供應鏈限制更嚴峻，同時也令通膨居高不下。思科財務長 Scott Herren 也警告，接下來幾季仍會持續面臨零件短缺的問題。

然而，華爾街對該公司的說法卻有不同解讀。

思科指出兩大因素導致營收減損，其一是俄烏戰爭，因為停止在俄羅斯和白俄羅斯銷售產品，導致第三季營收損失 2 億美元。但從歷史數據來看，俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭的合計銷售額僅在思科營收占比 1%，且許多公司都面臨這個問題，因此單就俄烏戰爭這個因素不可能對股價影響這麼大。

其二，關於中國因防疫而關閉製造和運輸造成的影響，更具體來說，Chuck Robbins 表示是無法取得足夠的電源零組件，因此運送成品給客戶的能力下降。Robbins 表示，雖然製造商正在生產零件，但物流問題使其無法將零件自工廠運到當地港口和船上，且本季恐怕也無法解決此問題。

Robbins 和 Scott Herren 都堅稱，撇開烏克蘭的情勢，第三季和第四季的問題都完全是供應端的問題，需求沒有任何變化，這點令人振奮，也支撐股價不再擴大下跌。

在財報法說會問答時間內，一些分析師指出，思科的業績似乎比其他硬體廠商的業績更受中國問題衝擊。

Robbins 表示，主要的供應問題發生在 4 月份 (思科第三季涵蓋至 4 月底)，但許多其他硬體公司最近一季只到 3 月底，4 月起為新的季度。

誠然，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 在 4 月下旬的財報法說會上就警告，由於新冠疫情造成的中斷和全產業的矽短缺，公司 6 月止的一季營收會減損 40 億美元至 80 億美元。

當時庫克特別提及「上海廊道」的製造限制，換句話說，中國的封鎖措施可能挫傷其他硬體公司的業績，例如思科。

Robbins 多次提及思科有管理供應鏈問題的能力，但一些分析師認為，該公司目前的零件問題是否有部分是自身造成的。

Needham 分析師 Alex Henderson 舉例，Arista 網路公司近期上修財測，且 Extreme Networks (EXTR-US) 昨日在與分析師的會議上表示，新冠封鎖措施沒有影響到公司前景。「同業也沒看到供應破壞到這種程度。」Henderson 給予思科股票「續抱」評級。

Jefferies 分析師 George Notter 認為，部分應該歸咎思科本身。「我們懷疑是因為思科的供應鏈團隊執行不順暢。根據我們的分析，思科在增加庫存和採購承諾方面進展緩慢，但其他設備供應商 (例如 Arista) 比思科提早數季做出反應。因此，供應鏈管理團隊執行不力可能也是因素之一。」但他仍維持思科股票「買進」評級。

雖然財報發布後，華爾街多位分析師下調斯科目標價，但也有多位分析師看到了買進機會。以 2023 會計年度獲利計算，思科股價目前本益比在 11 以上，估值不高，有助於解釋該公司為何公布疲弱的財報後，跌幅不那麼劇烈。同日 Target (TGT-US) 財報令人失望卻重挫 25%。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 表示，思科第三季與其供應鏈執行情況令人沮喪，但這些應只是暫時性問題，未來應可有更好的表現，思科擁有強勁的自由現金流和適度的估值，「應該值得投資者堅持。」

空頭主張

思科空頭卻不這麼認為，他們認為訂單事實上已從疫情時期人為的高成長水準放緩了。

過去 3 季，思科訂單成長率在 31% 到 33% 之間，但第三季成長率卻縮水至 8%。Robbins 說，若公司沒有停止在俄銷售，訂單成長率本該有 10%，與去年同期相符。意味著，過去 3 季大幅的成長數據是因為與去年同期疫情大流行時，季度銷售受壓抑，因此今年相比較容易。然而，思科現在要面臨 3 季較艱困的比較門檻了。

使情況復雜化的是，企業訂單 (思科最大客戶的業務) 經歷第二季成長 37% 後，第三季卻僅持平。Herren 表示，這些大訂單本質上是不穩定的，他建議投資者別把此點解讀為需求放緩，但這令人不安，投資者也未必盡信。

此外，「網路規模」客戶 (大型雲端運算業者) 的需求第三季雖增長 50% 以上，卻仍低於近幾季的增長水準。過去 12 個月的「網路規模」訂單成長年率都約莫 100%。

花旗分析師 Jim Suva 是華爾街唯一喊賣思科股票的分析師，其研究報告指出，思科估計到 2025 財年的長期營收年成長率 5% 至 7%，但考量供應面的挑戰，此預估恐怕太高。他認為，目前供應鏈的困境正令思科損失市占率。

思科周四下跌 13.73% 至每股 41.72 美元，盤後續跌 0.3%，報每股 41.60 美元，今年迄今該股已下跌超過 34% 。