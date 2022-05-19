一銀董座邱月琴掌信託公會

信託公會今 (19) 日召開會員大會並改選理監事，由第一銀行董事長邱月琴出任理事長，金管會主委黃天牧致詞時說，肯定並感謝甫卸任理事長，也是合庫銀董事長雷仲達對信託的貢獻，也期勉新任理事長繼續領導公會提供更完善的服務，讓信託能「飛入平常百姓家，照顧弱勢家庭」。

黃天牧表示，信託公會在雷仲達的領導下，成功扮演主管機關與業者的溝通橋樑，而金管會的信託 2.0 四大主軸，在全體會員支持下讓法規與制度面都有所進展，包括高齡金融與家族信託規劃顧問師的認證等重要制度。

黃天牧致詞時更引用唐朝詩人劉禹錫的「烏衣巷」，以「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」勉勵新任理事長邱月琴與會員，持續積極發展全方位的信託業務，讓信託能飛入平常百姓家，照顧弱勢家庭。

新上任的理事長邱月琴致詞時則說，信託具有財產管理、交易安全、安養照護及家族傳承等多面向功能，面對高齡化浪潮來襲，公會將繼續與信託業者共同攜手，透過内部資源整合、培育專業人才及對外跨業合作，發展出為客戶量身訂作之全方位信託業務。

邱月琴進一步指出，結合「金融」與「服務」的安養信託，讓高齡者可提早規畫將財產專款專用，讓晚年獲得更完善生活及財產保障，實現在地安老，公會也將以宣導影片，積極宣導信託的好處。

邱月琴強調，信託公會將持續扮演業者與主管機關間溝通橋樑的角色，協助業者解決法制及實務的困難，充分發揮信託的社會功能。