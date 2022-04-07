信託服務再進化 合庫銀家庭信託擴大生態圈

銀行推動信託業務再進化! 合庫銀宣布推動「信託 2.0」雙引擎，推出「家庭福利信託 x 長照金融管家」創新服務，以「家庭福利信託」達到家庭成員間的照顧支持，搭配「長照金融管家」的長照費用金流服務，將長照機構納入信託生態圈。

合庫銀表示，「家庭福利信託」，以家庭為單位，從家庭角度思考，依照每個家庭不同的結構量身訂作契約內容，將各家庭成員需求，包括生活、教育、醫療、居住及扶養等需求，以母子契約的方式廣納入「家庭福利信託」契約，運用自益信託及他益信託的交互搭配，達到對家庭各個成員預作每一階段人生準備。

合庫銀董事長雷仲達表示，高齡化及少子化的影響，導致家庭的功能式微，而「家庭福利信託」可建立「家庭金庫」，不僅為自己的將來，也為其他家庭各成員事先規劃，避免風險事件發生時，家庭成員應變不及。

根據合庫銀規劃，「長照金融管家」以信託專戶自動給付居家服務費用的服務，解決客戶接受長照服務時付款不便的困擾，由合庫、信託契約客戶、長照業者三者共同構成，客戶在簽訂信託契約時，可事先約定以信託財產支付長照相關費用，不需檢附收據正本親自來銀行申請相關款項，在合庫與長照業者雙方建立安全保密的機制下執行資訊流的串接，藉由電子資料交換機制，讓客戶在長照費用支付部分更為簡便。

合庫銀表示，「長照金融管家」結合「台灣受恩」長照集團，讓長輩安養資金專款專用，另外還能協助長照機構減少收款業務，降低人力成本，讓機構能將重心專注於照護長輩。

