大中今年產能年增2成 全年營收逐季成長再拚新高

MOSFET 廠大中 (6435-TW) 今 (19) 日召開法說會，董事長薛添福指出，公司今年產能取得較去年增加 2 成，除了既有的 PC 應用，也積極往風扇馬達、BMS 應用發展，期望全年營收呈現逐季成長，推升營運再創新高。

PC 市場近期雜音不斷，薛添福認為，市場銷售下滑主要受 Chromebook 影響，但公司持續往商用、電競等產品靠攏，預期相關需求會再延續一陣子，坦言不是太過擔心，加上 IDM 廠多將產能挪至車用，大中市占率也將再提升。

大中不僅持續優化 PC 產品組合，去年起也強化風扇馬達、BMS 新品推廣，今年首季已看到不錯結果，目標將兩者合計比重從去年的 8%，提升至 10% 或是以上。

市場也關心 MOSFET 價格，薛添福表示，儘管晶圓廠首季已調整價格，不過，由於近 2 個月變數較大，包括俄烏戰爭、中國封城等，客戶 4 月也受滿大影響，因此公司第二季並沒有向客戶調漲價格的計畫，下半年則會持續觀察。

展望中長期，薛添福看好，隨著 5G、AIOT 等新科技持續驅動，加上公司近期積極推廣中壓甚至高壓產品，滿足電源供應器需求，對於 MOSFET 產業看法仍相對正向，相較上次 MOSFET 產業上升週期僅有 1 年多，預期此次會再長一點。

至於產能規劃，薛添福坦言，近年產業最大問題就是產能，公司目前確定拿到的產能會較去年增加 2 成，明年也會持續增加，今、明兩年對產能有一定的掌握，期望持續推動營收成長。

大中首季營收 9.69 億元，季增 17%，年增 33%，毛利率 30%，季增 1 個百分點，年增 11 個百分點，營益率 20%，季增 1 個百分點，年增 11 個百分點，稅後純益 1.76 億元，季增 38%，年增 152%，每股稅後純益 5.26 元。

大中營收比重，PC 74%、風扇馬達 9%、電池管理晶片 (BMS) 3%、SMPS 3%、網通通訊 2%、車用 0.2%。