彰銀強化全方位信託業務 攜手長照單位建立照護機制

銀行響應金管會信託 2.0「全方位信託」推動計畫，積極進行異業結盟，彰銀 (2801-TW) 宣布與宜蘭「廣慈長照社團法人」興建融資額度搭配不動產開發信託並簽訂合作備忘錄 (MOU)，共同建立信託及安養照護合作機制。

彰銀表示，此次合作提供廣慈長照社團法人在興建期間融資外，另針對營運期間長照中心入住保證金，規劃預收款信託服務，將入住者繳付資金交付信託管理，讓入住者安心有保障。

此外，彰銀也提供入住者專業規劃與諮詢服務，入住者可與彰銀簽訂安養信託契約，藉由安養信託專戶資金專款專用，無論是自益或他益架構，都可解決入住者或主要照顧者外出繳費的煩惱。

廣慈長照社團法人代表人王朝明表示，此次與彰銀合作，主要著眼於彰銀長期重視長期照護機構的設立，與其理念相同，本案由彰銀提供多元的專業規劃與諮詢服務，同時全方面滿足各階段的資金需求，並串連起在地社區、照顧者及被照顧者的共好生活圈。

彰銀表示，為保障被照顧長者財產安全，2020 年推出「預先簽訂微型安養信託」，透過先交付一筆小額信託資產的方式，未來在適當時機再將財產交付給銀行，並依事前的規劃支應生活所需，達到資產保全、退休安養及財富傳承之功能，逐步打造信託安全防護網。