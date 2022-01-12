信託公會推金融科技應用 保全銀髮族財產

高齡化社會彰顯信託制度的重要性，為提高銀髮族財產保障，信託公會表示，業者除了開發信託商品與服務外，也可以適度融入金融科技工具應用，讓信託服務更聰明，銀髮族財產更有保障。

信託公會理事長雷仲達表示，根據衛生福利部 2019 年的研究與統計，因罹患失智症而有就醫需求的比例，會隨患者年紀老化而增加，例如 65 歲以上長者就占失智症就醫人口的 9 成 6。

雷仲達指出，一名高齡失智者，其對醫療照護與周邊支援的需求也會更加依賴，而信託就很適合為高齡失智者的個人財產保障與支援需求，提供守門員與好管家的角色。

但隨著高齡人口中罹患失智症的比率逐年增加，伴隨而來的「照護詐欺」與「財務虐待」情況也在台灣真實上演，信託公會認為，在引導民眾利用信託規劃資產養老，維持一定生活品質之餘，當個人陷入失智或行為能力不足時，如何確保財產安全已成為愈受關注之課題。

信託公會秘書長呂蕙容表示，目前已有信託業者結合線上申請與查詢平台，運用行動科技簡化申辦流程，讓高齡客戶更願意利用身邊手機就可以使用信託服務。

呂蕙容指出，目前已有照護業者結合金融科技，以信託支付為核心將多種照護服務結合，讓需要照顧服務的高齡者能利用手機就可有一站式服務，這也讓愈來愈多信託服務應用金融科技所涉及的法制配套，例如個人資料保護法、金融機構資料共享指引等。

呂蕙容建議，面對核心客戶逐漸年老，業者可參考日本金融機構運用金融科技的作法，與金融科技業者跨業結盟或自行研究設計符合高齡者需求的商品，透過提高服務品質來提升差異化與競爭力及客戶的黏著度，例如建置生物認證系統來減輕高齡者記憶密碼的困擾、開發各種關懷問候 App 來保障財產安全、透過監視器影像與演算法，偵測金融詐欺的警告通知系統。

同時高齡者可能面臨行動不便或是記憶衰退的情況，因此可以研究是否能將高齡者的金融相關資訊，例如財產目錄、存摺之保管等，與可信賴之人共享的可視化服務等，有助於高齡者及生理缺損人士取得金融服務；或利用數據辨識客戶真意避免犯錯等，都是國內信託業者未來可研議發展的做法。