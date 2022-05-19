高盛CEO：美國未來12至24個月經濟衰退風險至少為30%

高盛執行長 David Solomon 週三 (18 日) 警告，美國未來 12 至 24 個月經濟衰退的機率有 30%。

美國通膨率處於 40 年來的高點，聯準會 (Fed) 正透過升息和縮表試圖抑制通膨，Solomon 週三受訪時表示，極度懲罰性的高通膨正為經濟帶來壓力，這對拿死薪水度日的人來說更是如此，它對這個社會階層是一種巨大的稅負。

高盛執行長 David Solomon 稱，極度懲罰性的高通膨正為經濟帶來壓力 (圖片：AFP)

Solomon 援引 Jan Hatzius 等高盛經濟學家的預估指出，未來 12 至 24 個月經濟衰退的風險至少在 30%。他提到，該行的客戶正在為經濟增長放緩和資產價格下跌做好準備。

Solomon 稱，投資人必須考慮這樣一個事實，即在未來某個時候美國有可能出現經濟衰退，或者美國經濟成長將是非常、非常緩慢。

Solomon 稱，經濟衰退並不是肯定會發生，但可以肯定的是，現在必須比一年前更加謹慎。

同時，富國銀行執行長 Charlie Scharf 週二表示，美國毫無疑問會出現經濟衰退，而且衰退似乎難以避免。

Scharf 稱，雖然企業和消費仍然強勁，但世界正在對聯準會升息以抑制不斷飆升的通膨作出反應。聯準會說經濟過熱，需要放緩經濟成長、要升息，這將在一段時間內改變消費者和企業的健康狀況。