美參院過半議員致函拜登 籲印太經濟架構納台灣

美國參議院兩黨外交領袖率領 50 名參議員週三 (18 日) 聯名致函美國總統拜登，呼籲要將美國長年重要貿易夥伴台灣納入印太經濟架構 (IPEF)。

美國參議院外交關系委員會成員 Jim Risch 和委員會主席 Bob Menendez 率領的 50 名參議員聯名致函拜登，該信敦促拜登政府將台灣作為合作夥伴納入 IPEF。

除了承認台灣作為重要貿易夥伴對美國的重要性外，參議員們還強調，不將台灣納入 IPEF，這與美國在印太地區的經濟利益背道而馳。

該信提到，在與潛在 IPEF 夥伴協商時，呼籲拜登政府將台灣納入 IPEF。將台灣排除在 IPEF 之外，將會嚴重扭曲地區和全球經濟架構。

參議員們強調，美國、盟友和夥伴與台灣的經濟接觸越多，對抗威脅的集體抵抗力就越強。俄羅斯對烏克蘭的入侵顯示美國和志同道合的盟友和夥伴提供切實經濟支持的價值，台灣也是如此，將台灣納入 IPEF 能傳遞無價的訊號，展現美國對台灣及其繁榮自由的承諾堅若磐石。

美國總統拜登將於本月 20 至 24 日訪問南韓與日本，這是他上任後首度亞洲行，白宮國安顧問蘇利文週三表示，拜登訪日期間將與日本首相岸田文雄會談，也將與澳洲、印度和日本領袖共同召開第 2 次四方安全對話 (Quad) 領袖面對面峰會，並宣布成立美國主導的印太經濟架構。

印太經濟架構是由拜登在 2021 年 10 月出席東亞峰會時首次提出，聲稱要建立一個適應要求的多邊夥伴關係，該架構預計聚焦改善供應鏈、綠色能源和基建等合作，還包括跨境數據流動的網路科技議題，但不包括傳統貿易協議、降低關稅等內容。