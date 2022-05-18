劉鶴罕見公開力挺平台經濟 在美中概股大漲

中國國務院副總理劉鶴支持罕見公開力挺平台經濟，並支持數位企業在國內外資本市場上市，顯示在國內經濟放緩的情況下，北京可能準備對科技巨擘高抬貴手。

全國政協周二（17 日）在北京召開「推動數位經濟持續健康發展」專題協商會，劉鶴出席這場會議，百度 (BIDU-US) 創辦人李彥宏、網易 (NTES-US) 創辦人丁磊等大咖也參加這場會議。劉鶴表示，企業家是最重要的創新主體，要支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府與市場的關係，並支持數位企業在國內外資本市場上市。

官媒對劉鶴講話的報導細節不多，但此舉凸顯百度、騰訊 (00700-HK) 等科技巨頭面臨的監管風險進一步緩解。那斯達克中國金龍指數周二收盤應聲勁漲 5.2%，成分股阿里巴巴 (BABA-US) 、拼多多 (PDD-US) 股價的漲幅均超過 6%，百度也達到 4.79%。

在地緣政治不確定性和新冠肺炎疫情衝擊衝擊中國經濟之際，維穩成為北京的重中之重。更為敏感的是，今年底中共將召開「20 大」，預料中共總書記習近平屆時將連任。

由於防疫封控影響消費，導致供應鏈受阻，北京希望作為過去十年最大成長引擎的科技業，能重振經濟。上月中國經濟活動急劇萎縮，零售銷售驟降 11.1%，連續第二個月下滑，寫下 2020 年 3 月以來最大降幅，經濟學家表示仍看不到復甦曙光。