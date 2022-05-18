〈紐約匯市〉風險偏好回溫 美元貶至近兩周低點 歐元、英鎊走強

美元指數周二 (17 日) 連續 2 天走低，至近 2 周低點，風險偏好回升削弱了美元對投資人的吸引力。受歐洲央行 (ECB) 官員鷹派言論刺激，歐元上漲，強勁就業數據也支撐英鎊走強。

家得寶 (HD-US)、美國聯合航空(UAA-US) 等企業的樂觀財報，中國擬放寬科技監管的消息與防疫進展，支撐整體市場情緒。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.81%，報 103.34，是 5 月 6 日以來最低。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 說：「市場情緒已較上周顯著改善，多數資產類別都在反彈，並重回上周走勢。」

觀察經濟數據表現，美國 4 月零售銷售實現穩健增長，月增 0.9%，優於市場預期，即使通膨仍居高不下，沒有跡象顯示需求因此而受影響。

零售銷售數據公布後，美元指數依舊疲軟，但在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 強調收緊貨幣政策的決心後，跌勢小幅收斂。

鮑爾周二重申讓通膨回落到 2% 目標水平的承諾，表示會繼續支持升息直到價格回落至健康水準。

歐元受央行鷹派言論支持而走高，兌美元升 1.11% 至 1.0550 美元，延續上周的反彈態勢，並拉開與美元平價的距離。

荷蘭央行總裁 Klaas Knot 表示，他支持央行同仁對 7 月升息 25 個基點的想法，但若通膨風險惡化，不排除支持以更大幅度升息，成為第一個暗示有機會升息 50 個基點的歐洲央行 (ECB) 官員。

目前貨幣市場預測，歐洲央行將在 12 月以前升息 105 個基點。

英鎊兌美元升 1.40% 至 1.2491 美元，為近 2 周新高。此前英國公布 Q1 失業率降至近 50 年低點，職位空缺升至 130 萬，再刷新高，顯示勞動力市場依然吃緊，強勁的就業數據有助於提振央行的升息預期。

被視為風險偏好流動性指標的澳幣也走揚，兌美元匯率升 0.76% 至 0.7025 美元，至近 1 周高位。

澳洲央行 (RBA) 周二公布會議紀要顯示，央行曾考慮在 5 月大幅升息 40 個基點，但最後仍選擇升息 25 個基點，並強烈暗示下月會議將再度升息。

美元兌離岸人民幣貶 0.73% 至 6.7444 人民幣，該幣自 4 月中旬以來已跌約 7%。

疫情消息面，隨著封城進入第 7 周，上海周二實現連續 3 天隔離區外零確診的紀錄，繼續朝著解封之路邁進。

加密貨幣市場表現相對平靜，比特幣小漲 1% 至 30,237.5 美元，持續在 30,000 關卡附近震盪，以太幣漲 1.2% 至 2,060.6 美元。

截至台灣時間周三 (18 日) 約 6:00 價格：