投資不要相信Fed鮑爾，要相信華爾街交易員！

FOMC 會議是市場投資人眾所關注的焦點，但事實上 FOMC 造成的短線波動，不足以改變盤勢，因為早在 2021 Q1 開始，華爾街就在當時就推測通膨的程度，會使最遲 2022 Q3 必須升息，15 個月來 FED 都是善意的謊言，尤其鮑爾，比華爾街投行更鴿派，但最後會向專業、現實靠攏轉鷹。

FOMC 決策與聲明，又是一次善意的謊言

FOMC 本次決議：升息 2 碼（符合市場預期）、宣布 6 月進行第一次縮表，規模 300 億元公債 + 175 億元 MBS，9 月才會調升成 600+350 億元（前次會議紀要提及的速度）

市場上在瘋狂震盪下，當日走出了狂喜行情，認為有利多，5/4 創紀錄的上漲幅度，隔日 5/4 再伴隨者更大幅的反轉下跌，就我的主觀論點來看，下跌沒有利空原因，很多新聞根本胡扯，本質就是 FOMC 會議，市場錯誤的解讀成利多，本就沒有理由是利多上漲，短線震盪後回歸華爾街的空方趨勢延續，畢竟鮑爾只是又一次安慰人心，選擇長痛非短痛，筆者認為若想顧及行情與名聲，只會在通膨議題上拖延，損失更大的歷史定位而已。

如下表分析：

電信、金融終於合理補跌，但還不夠

「投信助漲也能助跌」! 金融股開始出現投信買、賣超同時出現，破線的停損壓力開始浮現，宛若國王的新衣，當然目前幅度還不夠，如下圖，目前價格層面，有均線支撐因此無法連跌，但預計金融指數最合理的修正幅度還有 5% 以上，破年線都不足為奇，並且目前投信只是有買有賣，還不到全面逼出資金（ETF 散戶贖回潮都還沒開始，還未有恐慌氣氛），所以整體有籌碼良性換手的跡象，但仍還須經歷最後一波主跌段的類股籌碼大搬風。

結論：

國際情勢與台股都相當類似，散戶投資人持續懷抱著急彈的期待、不願面對縮表，進入較低風險、較低報酬的現實，止跌就不會輕易到來。

操作上，仍會建議目前延續今年至今的空方操作為主，而對於手中現股套牢的投資人，筆者建議，若資金部位不是個 3、5000 萬，其實都是很小的部位，斷然停損會比較好，接近築底必須讓手中資金愈多愈好，才能在後續佈局漲的更加快速的標的，套牢跌得愈深的股票，除非是權值股，否則通常反彈也會愈弱勢，不停損只會讓資產規模復原得更慢而已。

（撰文者：永誠資產管理處研究員 范振峰）

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投資人應獨立判斷, 審慎評估並自負投資風險。