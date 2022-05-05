〈紐約匯市〉鮑爾澆熄升息3碼預期 美元貶至一周低點

聯準會 (Fed) 周三 (4 日) 宣布升息 2 碼並從 6 月啟動量化緊縮 (QT)，主席鮑爾在會後記者會中強調會積極壓制通膨，但卻淡化接下來升息 3 碼的可能性，導致美元兌一籃子主要貨幣急貶。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 跌至 102.62，盤中一度觸及一周低點 102.48。

鮑爾在記者會中說，Fed 並未積極考慮升息 75 個基點 (3 碼)，接下來幾次會議考慮和 5 月類似的升幅，即調升 50 個基點 (2 碼)。

道明證券駐紐約高級外匯策略師 Mazen Issa 說：「市場定價原本認為 7 月以前升息 75 個基點的機率有 50%，因此大家關注升息 3 碼是否為檯面上的選項，但鮑爾基本上反對這一點。」

針對 QT，Fed 表示 6 月起的三個月每月將把資產負債表縮減 475 億美元 (含 300 億美元公債和 175 億美元抵押擔保證券 MBS)，之後在 9 月的減幅最高可達到 950 億美元。

此外，美國周三公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告，結果顯示，受到缺工和成本上漲影響，民間雇主 4 月聘僱人數增加 24.7 萬人，是兩年最少。美國勞工部本周五將公布 4 月非農就業報告。

投資人正在評估，DXY 上周漲到 20 年高點之後，是否還有進一步上漲空間，因為 Fed 鷹派立場大部分已經反應在市場價格上。

但與其他主要國家相比，Fed 仍然鷹派得多。例如歐洲還在設法因應疲弱的經濟成長，以及制裁俄國石油之後所面臨的能源供給中斷。

歐元兌美元攀升 0.82% 至 1.0606 美元。

投資人因擔憂中國防疫封鎖影響全球經濟成長、並使供應鏈問題加劇，近期持續把資金投入避險資產，為美元提供支撐。

北京周三關閉多個地鐵站和公車路線，多個公共場所仍實施防疫限制，希望避免北京步上上海 1000 多萬人封城一個多月的後塵。

澳幣連兩日有突出表現，升值 2.03% 至 0.7241 美元，持續從澳洲準備銀行 (RBA，央行) 意外大幅升息的決策中獲得動能。澳洲在本周二啟動 10 年來首度升息，調升 25 個基點 (1 碼) 至 0.35%，升幅超越市場預期的 15 個基點。

截至周四 (5 日) 台灣時間約 6:00 價格：