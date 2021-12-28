〈焦點股〉緊抓半導體擴廠商機 再生晶圓三強股價嗨

晶圓代工廠產能持續滿載，台積電 (2330-TW) 擬斥 1 兆元投入中科擴廠計畫，相關供應鏈今 (28) 日吸引買盤進駐，其中，再生晶圓三大業者交投熱絡，中砂 (1560-TW) 盤中直奔漲停價 107 元，創近 14 年半新高，辛耘 (3583-TW) 及昇陽半導體 (8028-TW) 同步大漲逾半根停板。

台積電總裁魏哲家日前率領高層拜會台中市長盧秀燕，傳出將加快在中科擴廠腳步，對此，盧秀燕表示，台積電已提出擴廠計畫，相關規劃案正處理中，初估總投資金額約 8000 億至 1 兆元。

再生晶圓為晶圓廠進入量產前重要材料，可協助提高良率、降低成本，隨著各製程新產能不斷開出，對再生晶圓的需求也隨之增加。中砂鑽石碟產品已供應台積電多年，隨著 3 奈米製程明年進入量產，中砂市占可望進一步攀升，今天在買盤追捧下，一度放量衝上漲停板，達 107 元，為 2007 年 8 月下旬以來新高。

晶圓薄化及再生晶圓廠商昇陽半導體同步獲得買盤青睞，盤中勁揚超過 5%，最高攻抵 53.7 元，為逾 1 個月來高點；辛耘早盤大漲逾 8%，最高衝上 93 元，創 3 年半新高，午盤成交量能放大至 1.5 萬張。

由於再生晶圓需求強勁，加上擴產效應，昇陽半 10、11 月營收攀高，前 11 月營收 25.97 億元，年增 16.74%，為同期新高，12 月營收仍處高檔，全年營收可望同創新高。昇陽半早已購置台中土地、進駐中科園區就近服務大客戶，明年下半年將有新一輪產能開出，屆時將進一步帶動營運成長。

SEMICON Taiwan 2021 今天盛大開展，為半導體族群添增多頭氣氛，辛耘自製設備、晶圓再生、設備代理三大業務受惠晶圓代工大廠增產，11 月營收繳出 4.9 億元，歷史第三高，月增 23.33%、年增 75.56%，全年營收將改寫新高紀錄，至於轉投資中國晶圓再生廠，目標今年損平、明年開始獲利。